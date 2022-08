NEC wil na Cillessen weer verrassen, maar baalt van ‘afwachtende houding’

Zaterdag, 6 augustus 2022 om 12:03 • Guy Habets

NEC is na de aanstaande komst van Jasper Cillessen nog niet klaar op de transfermarkt. De Gelderlander weet dat de Nijmeegse club van zins is om nogmaals te verrassen en Jürgen Locadia vast te leggen, maar dat het zich ergert aan de houding van de spits. Die zou na weken afwachten nog steeds zijn jawoord niet hebben gegeven.

De interesse van NEC in Locadia is geen geheim meer, aangezien er in juni al melding van werd gemaakt. Sindsdien bleef het echter stil rond de voormalig aanvaller van PSV, wiens contract bij VfL Bochum vorig seizoen afliep. Daardoor is Locadia vrij om te gaan en staan waar hij wil en kan hij transfervrij naar Nijmegen verhuizen, maar zijn status maakt hem ook aantrekkelijk voor andere clubs. Mede daardoor heeft de 28-jarige Emmenaar nog geen keuze gemaakt.

Dat zit NEC niet lekker, schrijft De Gelderlander. Er is nog altijd interesse in Locadia, maar het vindt ook dat 'de afwachtende houding van de clubloze spits te lang duurt'. De hoop bestaat wel dat het binnenhalen van Cillessen ervoor kan zorgen dat Locadia en andere spelers eerder geneigd zijn om naar de Goffert te komen. "Wereldwijd wordt er over de transfer van Cillessen gesproken", weet trainer Rogier Meijer. "Mocht een speler twijfelen tussen ons en een andere club, dan is dit misschien wel een reden waarom diegene voor NEC kiest."

Zeker is wel dat de Nijmeegse club en technisch directeur Ted van Leeuwen nog actief zullen zijn tijdens de laatste weken van de transfermarkt. Er wordt, naast de spitspositie waarvoor Locadia in beeld is, ook nog gezocht naar een centrale verdediger en een vleugelaanvaller. "Het versterken met een doelman had niet de grootste prioriteit, maar de andere posities lopen ook nog", laat Meijer optekenen. "Het een gaat niet ten koste van het ander. We zijn druk bezig en hebben er vertrouwen in dat er nog meer spelers komen."