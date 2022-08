Kuijt enorm teleurgesteld na debuut als hoofdtrainer: ‘Totaal niet verwacht'

Zaterdag, 6 augustus 2022 om 11:17 • Wessel Antes • Laatste update: 11:19

Heracles Almelo deelde vrijdagavond tijdens de seizoensopening een mokerslag uit aan ADO Den Haag en won met 4-0. Voetbalzone was als officiële mediapartner van de Keuken Kampioen Divisie aanwezig in Almelo, waar onze verslaggever Labib Bitchou sprak met onder anderen Dirk Kuijt, Samuel Armenteros en John Lammers.

Kuijt beleefde vrijdagavond een horrordebuut in Almelo. Al na 42 minuten stond zijn ploeg met 4-0 achter. “Het is natuurlijk heel erg teleurstellend dat we hier vanavond met 4-0 verliezen. Dat hadden we totaal niet verwacht. Maar goed, dat is voetbal en daar moeten we van leren. Het was een teleurstellende avond die je boos maakt, maar ik heb nog steeds alle vertrouwen in wat we aan het doen zijn.”

Boy Kemper, die dit seizoen de aanvoerdersband draagt in het elftal van Kuijt, ondersteunt zijn trainer in dat vertrouwen. “We hebben uitgesproken dat we dit jaar gewoon willen promoveren. Dan moeten we niet van slag raken en denken dat we het na één wedstrijd niet meer kunnen halen. Er zijn nog genoeg wedstrijden waarin we kunnen laten zien dat we bovenin horen.”

Samuel Armenteros was erg tevreden over de prestatie van Heracles. Zelf had de 32-jarige Zweed een groot aandeel in de 4-0 overwinning met twee doelpunten. “De wedstrijd was heel zakelijk. We hebben goed voetbal laten zien, benutte kansen en alles zelf afgedwongen. De verdediging heeft de nul gehouden en ook de middenvelders en aanvallers deden hun werk. Nikolai Laursen mocht een doelpunt maken, Emil Hansson leverde een goede assist af en zelf kon ik ook twee doelpunten maken.”

Heracles-trainer Lammers was niet alleen tevreden over de uitslag, maar wilde vooral het veldspel uitlichten. “Wij willen gewoon heel veel doen in balbezit. Daar hebben we de laatste zes weken vaak over gesproken. Dan moet je restverdediging in orde zijn en dat was bij ons goed verzorgd. Als je dominant kunt zijn creëer je kansen en dat hebben wij gedaan. We hadden er nog veel meer kunnen scoren.”