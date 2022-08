‘Senesi heeft keuze tussen West Ham United en Bournemouth al gemaakt’

Zaterdag, 6 augustus 2022 om 11:51 • Wessel Antes • Laatste update: 11:53

Het lijkt erop dat Marcos Senesi staat voor een vertrek naar AFC Bournemouth, zo melden journalisten Matteo Moretto en Fabrizio Romano. Hoewel West Ham United zich donderdagavond volgens 1908.nl officieel gemeld had bij Feyenoord, lijkt het erop dat de 25-jarige Argentijn naar Bournemouth gaat verkassen. De onderhandelingen tussen de Rotterdammers en The Cherries zouden vergevorderd zijn en Senesi heeft naar verluidt al een persoonlijk akkoord met die laatste club bereikt.

Volgens Moretto mikt Feyenoord nog steeds op een bedrag van vijftien miljoen euro voor de centrale verdediger. Dat bedrag werd eerder al genoemd door 1908.nl. Feyenoord zou nu dicht bij een akkoord zijn over een transfer van Senesi. Volgens de Italiaanse journalist zijn de clubs slechts 'één stap verwijderd' van een deal. Bournemouth en de Argentijnse mandekker zijn wel al akkoord over een contract en dus hangt het slagen van de deal alleen nog af van de onderhandelingen tussen Feyenoord en de Engelsen.

Feyenoord bereidde zich in de afgelopen weken al voor op een vertrek van Senesi door Jacob Rasmussen aan te trekken. Toch gaat Feyenoord na een definitief vertrek van de Argentijn wederom de transfermarkt op voor een linksbenige centrale verdediger. De naam van Dávid Hancko viel de afgelopen weken vaak rondom de Rotterdamse club. 1908.nl gaat ervan uit dat Feyenoord opnieuw concreet zal worden voor de Slowaakse stopper van Sparta Praag wanneer Senesi vertrekt.

Senesi heeft in Rotterdam nog een contract tot medio 2023. Naar verluidt heeft Feyenoord een eenzijdige optie om daar een jaar aan vast te plakken, maar kiezen de Rotterdammers er bewust voor om dat niet te doen. De clubleiding denkt dat Senesi niet meer in Rotterdam te houden is. Senesi kwam in de zomer van 2019 naar Feyenoord toe. De Rotterdamse club betaalde in totaal zo’n zeven miljoen euro aan San Lorenzo. Feyenoord moet naar verluidt tien procent van de eventuele winst op Senesi overmaken naar Argentinië.