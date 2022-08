Alfred Schreuder hint op nieuwe kans voor Jay Gorter in het doel bij Ajax

Zaterdag, 6 augustus 2022 om 09:24 • Guy Habets

De kans is zeer aanwezig dat Jay Gorter zaterdagmiddag 'gewoon' weer onder de lat staat bij Ajax. De Amsterdammers openen dan het nieuwe Eredivisie-seizoen met een uitwedstrijd bij Fortuna Sittard en trainer Alfred Schreuder laat in gesprek met de clubkanalen van Ajax doorschemeren dat de talentvolle keeper weer een kans krijgt.

Afgelopen zaterdag ging Gorter nog twee keer de fout in tijdens de strijd om de Johan Cruijff Schaal met PSV, die mede door die fouten met 3-5 verloren ging. De verwachting was dan ook dat Remko Pasveer de plek in het Amsterdamse doel over zou gaan nemen, maar daar is Schreuder nog niet zo zeker van. Hij zag Gorter 'goed reageren' op de training. "Dat is belangrijk. Iedereen heeft gezien wat er is gebeurd, maar ook niet alle verdedigers gingen bij de goals vrijuit."

De oefenmeester van Ajax liet na de wedstrijd tegen PSV al weten dat hij niet alleen Gorter de tegendoelpunten aanrekende. Toch is Schreuder nog even met zijn keeper gaan zitten en lijkt het erop dat hij graag een reactie van Gorter in de wedstrijd wil zien. "Je moet dit soort dingen gewoon intern goed bespreken. Hier wordt hij een grote jongen van, weerbaarder. Daar moet je tegen kunnen. Nu moet hij gewoon keihard blijven knokken. Of Stekelenburg al kan spelen? Hij heeft meegetraind, maar speelminuten zouden te vroeg zijn."

In de vermoedelijke opstelling van het Algemeen Dagblad wordt echter geen plekje vrijgehouden voor Gorter. Zij gaan ervan uit dat Pasveer onder de lat zal staan en dat hij zijn jongere collega naar de bank zal verwijzen. Daarnaast valt in die vermoedelijke opstelling te zien dat Mohammed Kudus na zijn goede invalbeurt tegen PSV geen basisplaats krijgt en dat Davy Klaassen wél bij de eerste elf namen terug te vinden is. Dat zou dan ten koste gaan van Edson Álvarez.

De vermoedelijke opstelling van het AD: Pasveer; Rensch, Timber, Blind, Wijndal; Taylor, Klaassen, Berghuis; Antony, Bergwijn, Tadic.