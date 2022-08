Driessen stelt dat het belachelijk is dat Ajax Ihattaren geen rugnummer geeft

Zaterdag, 6 augustus 2022

Valentijn Driessen vindt de beslissing van Ajax, om Mohamed Ihattaren geen vast rugnummer toe te wijzen, belachelijk. Dat geeft de journalist vrijdagavond aan in de voetbalpodcast Kick Off van De Telegraaf. Driessen heeft absoluut geen begrip voor het besluit, terwijl zijn collega Mike Verweij vooral denkt dat het een signaal is vanuit Ajax.

“Je had hem een rugnummer kunnen geven, maar ik denk dat het misschien ook wel een teken is vanuit Ajax van: ‘Jongen ga nou eerst eens je best doen en jezelf volledig op voetbal focussen en daarna komt de rest vanzelf’”, aldus Verweij. Driessen heeft een hardere mening over de situatie. “Het is belachelijk natuurlijk, echt belachelijk.”

Ajax Squad numbers - Season 22/23 ???? pic.twitter.com/xl2Q6BRG7K — AFC Ajax (@AFCAjax) August 3, 2022

Driessen gaat verder en probeert zijn mening te onderbouwen. “Iedereen die bij Ajax onder contract staat krijgt een rugnummer, ze zitten tot nummer 87, dan geef je zo’n jongen toch gewoon een nummer? Het lijkt wel vooruitlopen op aju paraplu en dat ze het niet meer in hem zien zitten. Nu komt hij weer in een uitzonderingspositie terecht en ontstaan er weer allerlei discussies. Wat kost het om die jongen een rugnummer te geven? Ik vind het echt idioot.” Ajax bracht afgelopen woensdag de rugnummers naar buiten. In tegenstelling tot Driessen zijn bewering kregen 24 spelers uit de hoofdmacht een nummer toegewezen.

Verweij verwacht niet dat dit betekent dat Ajax het niet meer in Ihattaren ziet zitten. “Dat denk ik niet. Ik denk dat er een psychologisch spelletje achter zit van: ‘Wij bepalen je rugnummer, doe jij je best maar.’ Dat vind ik wel een gekke gang van zaken. Je kan zo’n jongen ook steunen en zeggen: ‘Hier is je rugnummer en ga er vol voor!"" Ihattaren keerde afgelopen woensdag terug bij de Amsterdammers en werkt momenteel een individueel trainingsprogramma af. In de komende weken praat hij opnieuw met Ajax over zijn traject.