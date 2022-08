Glunderende Sávio beleeft ‘mooiste dag van zijn leven’ in Tilburg

Zaterdag, 6 augustus 2022 om 08:20 • Wessel Antes

PSV-aanwinst Sávio speelde vrijdagavond zijn eerste minuten voor het beloftenelftal van de Eindhovenaren in de uitwedstrijd tegen Willem II (1-1). Voor het oog van zijn ouders mocht de achttienjarige Braziliaan starten in het elftal van trainer Adil Ramzi. Hoewel Sávio in de rust werd gewisseld, spreekt hij tegenover het Eindhovens Dagblad over de mooiste dag van zijn leven.

“Dit was de mooiste dag van mijn leven. Als kind heb ik gedroomd van deze kans. Ik ben PSV veel dank verschuldigd dat de club me op Europese bodem heeft laten debuteren”, zegt Sávio tegen de lokale krant. PSV doet er alles aan om de Braziliaan zich thuis te laten voelen bij de club. Sinds deze week heeft de aanvaller een eigen huis in Best, vlakbij Eindhoven. Daar woont Sávio niet alleen, want ook zijn ouders zijn meegekomen naar Nederland.

Voor de camera’s van ESPN maakte Sávio een verfrissende indruk na afloop. Met een grote glimlach stond hij de verslaggever te woord. Daarnaast gaf hij aan dat de fans van de Eindhovenaren nog veel van hem kunnen verwachten in het komende seizoen toen de verslaggever hem de opdracht gaf om het publiek nog meer ‘samba’ te laten zien. “Daar kan je op rekenen, dankjewel”, na een ferme handdruk verliet hij de mixed zone glunderend.

?????? Sávio heeft genoten van zijn debuut bij Jong @PSV.



"Ik voel me gezegend en blij" pic.twitter.com/1VMoQ5c0af — ESPN NL (@ESPNnl) August 5, 2022

Hoewel Sávio niet beslissend kon zijn voor Jong PSV tegen de Tilburgers, liet hij met een paar individuele acties al flitsen zien van wat hij in huis heeft. Twee keer ging hij na een solo naar zijn sterke linkerbeen toe, waarna zijn pogingen net niet het doel troffen. Het elftal van Ramzi maakte het Willem II vrijdagavond knap lastig tijdens de terugkeer in de Keuken Kampioen Divisie. Na bijna een uur spelen wist Mathijs Tielemans de score te openen in het voordeel van de Eindhovenaren. Vijf minuten later zette Willem II-middenvelder Max Svensson de gelijkmaker op het scorebord. Een slotoffensief van de Tricolores leidde niet tot een overwinning, waardoor Willem II met puntverlies aan het nieuwe seizoen begon.