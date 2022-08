Kieft voorziet hoofdpijndossier: ‘Je gunt Schreuder bijna een blessuregeval'

Zaterdag, 6 augustus 2022 om 07:44 • Wessel Antes • Laatste update: 08:50

Wim Kieft vindt dat Ajax wordt omgeven door vraagtekens, zo spreekt hij uit in zijn column in De Telegraaf. Kieft stelt dat er bij Ajax grote vragen heersen over de ideale personele bezetting op het veld en vindt dat de balans defensief volledig zoek is. Met name voorin heeft hij medelijden met de kersverse Ajax trainer, Alfred Schreuder.

Kieft denkt dat de drukke bezetting in de voorhoede dit seizoen problemen kunnen gaan opleveren bij Ajax. “Steven Bergwijn is de duurste Ajacied aller tijden en komt het beste tot zijn recht als hij vanaf de linkerflank kan spelen. Op rechts staat de Braziliaanse international Antony niet ter discussie. Zo blijft er voor Dusan Tadic, de aanvoerder, eigenlijk alleen de spitspositie over. Maar daarvoor heeft Schreuder met Brian Brobbey een beter alternatief voorhanden”, laat hij noteren in De Telegraaf. Kieft zou Brobbey dus eigenlijk boven Tadic opstellen in de punt van de aanval.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Kieft denkt echter niet dat het daadwerkelijk een realistisch scenario is dat de twintigjarige spits de voorkeur krijgt boven Tadic. “Dat lijkt ondenkbaar. Je kan je als trainer wel verschuilen achter het gegeven dat er verschrikkelijk veel wedstrijden in korte tijd te spelen zijn, maar daarmee kom je niet weg bij iemand als Tadic. Als trotse Serviër is hij niet iemand die snel genoegen zal nemen met een plaats op het tweede plan. Zelfs niet nu hij ouder wordt.” Tadic speelde in de afgelopen seizoenen nagenoeg alles voor Ajax. In 194 officiële wedstrijden voor de Amsterdammers scoorde hij 91 doelpunten, en gaf hij hetzelfde aantal assists.

Verdedigend maakt Kieft zich vooral zorgen om de balans. “Aanvallend zag het er goed uit, maar defensief was de balans volledig zoek. Zelfs met de Mexicaan Edson Alvarez vlak voor de verdediging.” Over nieuweling Calvin Bassey wil hij zich nog niet al te hard uitspreken. “Het oogt allemaal nogal wild en ongecontroleerd aan de bal. Bassey lijkt voorbestemd voor het centrale duo en dat zou de verdedigende balans bij Ajax ten goede komen. Blind en Wijndal zullen het dan moeten uitvechten op de linksbackpositie.”