VZ 5: De belangrijkste nieuwsverhalen van de afgelopen 24 uur

Zaterdag, 6 augustus 2022 om 00:00 • Mart van Mourik

In de rubriek VZ 5 maakt Voetbalzone dagelijks een selectie van de vijf belangrijkste nieuwsverhalen uit de afgelopen 24 uur. Handig voor wie niet alles heeft kunnen volgen, en fijn voor wie het graag nog even terugleest. Het gaat daarbij niet per se om de best bekeken artikelen op de website, maar echt om het verhaal van de dag.

Debuut Dirk Kuijt als hoofdtrainer draait uit op fiasco

Het officiële debuut van Dirk Kuijt als trainer van ADO Den Haag is uitgedraaid op een fiasco. Halverwege het verloren Keuken Kampioen Divisie-duel met Heracles Almelo (4-0) keek de ploeg van Kuijt al aan tegen een 4-0 achterstand. In het tweede bedrijf bleef de schade beperkt en vielen er, mede door een gemiste strafschop van Samuel Armenteros, geen treffers meer. De coach sprak na afloop voor de camera van ESPN zijn teleurstelling uit.

Dirk Kuijt verschijnt na keiharde nederlaag voor camera van ESPN

Publiek in Heerenveen zorgt voor fluitconcert na openingsduel Eredivisie

SC Heerenveen en Sparta Rotterdam hebben de punten in het openingsduel van het nieuwe seizoen in de Eredivisie gedeeld. In het Abe Lenstra Stadion eindigde de ontmoeting in een doelpuntloos gelijkspel: 0-0. Het feit dat het publiek in Heerenveen een fluitconcert gaf na afloop, was tekenend voor het wedstrijdbeeld.

Dries Mertens kan zeer lucratief contract ondertekenen in Istanbul

Dries Mertens staat mogelijk voor een avontuur in Turkije. Galatasaray heeft de Belg een officiële aanbieding gedaan, zo meldt transfermarktexpert Fabrizio Romano. De topscorer aller tijden van Napoli is sinds deze zomer transfervrij na zijn vertrek uit Zuid-Italië. De Turkse club hoopt de 35-jarige Belg met een riant salaris te verleiden tot een dienstverband in de Süper Lig.

Chelsea legt miljoenen neer en verzekert zich na transfersoap van Cucurella

Marc Cucurella vervolgt zijn loopbaan bij Chelsea, zo maken de Londenaren via de officiële kanalen bekend. The Blues betalen 65 miljoen euro exclusief zeven miljoen aan bonussen aan Brighton & Hove Albion. Cucurella tekent een contract tot medio 2028 op Stamford Bridge, terwijl Levi Colwill, een talent uit de jeugdopleiding van Chelsea, de omgekeerde weg bewandelt.

Het salarishuis van Bayern is op straat komen te liggen

BILD heeft het volledige salarishuis van Bayern München naar buiten gebracht. Robert Lewandowski was het afgelopen seizoen de topverdiener bij Bayern met een jaarsalaris van tussen de 24 en 26 miljoen euro. Volgens journalist Christian Falk is Sadio Mané door het vertrek van de Poolse doelpuntenmachine naar Barcelona de grootverdiener met een salaris van 22 miljoen euro per jaar.

