Dirk Kuijt verschijnt na keiharde nederlaag voor camera van ESPN

Vrijdag, 5 augustus 2022 om 23:35 • Mart van Mourik

Het officiële debuut van Dirk Kuijt als trainer van ADO Den Haag is uitgedraaid op een fiasco. Halverwege het verloren Keuken Kampioen Divisie-duel met Heracles Almelo (4-0) keek de ploeg van Kuijt al aan tegen een 4-0 achterstand. In het tweede bedrijf bleef de schade beperkt en vielen er, mede door een gemiste strafschop van Samuel Armenteros, geen treffers meer. Kuijt spreekt na afloop voor de camera van ESPN zijn teleurstelling uit.

Marko Vejinovic opende de score uit een vrije trap, waarna twee treffers van Samuel Armenteros en een doelpunt van Nikolai Laursen tot de ruststand 4-0 leidden. Halverwege concludeerde analyticus Hans Kraay jr. al dat het vertoonde spel van ADO een ‘enorme afgang’ was. “Wat doe je als je Kuijt bent? Je moet hopen dat de bus zo snel mogelijk vertrekt. Dit maken ze vandaag never nooit meer goed. Op het middenveld worden ze helemaal suf getikt. Dit is een mega afgang zeg”, aldus Kraay halverwege.

Na afloop van de wedstrijd erkent Kuijt dat hij meer had verwacht van zijn debuut als hoofdtrainer, maar uiteindelijk wil de oefenmeester geen overhaaste conclusies trekken. “Het is gewoon heel teleurstellend. In de eerste plaats voor de supporters. Daarnaast ook voor de spelers, want die hebben in de afgelopen vijf weken heel goed en hard getraind. Zij hebben zich vandaag niet weten te belonen. Je kan hier verliezen van Heracles, maar de manier waarop is gewoon heel zuur. We hadden wel een kleine storm verwacht. Die storm kwam er ook, maar nadien ging het mis.”

“Vlak voor rust hadden wij nog kansen om op 3-1 te komen”, vervolgt Kuijt. “In het algemeen was het gewoon niet goed. Veel spelers hadden die niet de vorm die ze in de afgelopen wedstrijden in de voorbereiding hadden. Zo zie je dat je nooit wat kan zeggen over de voorbereiding, maar ik had een heel ander gevoel voorafgaand aan de wedstrijd. Vandaag is zuur en het doet ook wel pijn. Ik vind het heel rot voor de jongens, maar ik heb nog steeds heel veel vertrouwen in deze ploeg. De ambities gaan we zeker niet in de koelkast zetten”, besluit de coach.