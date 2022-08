Branthwaite en Sávio pakken punt met Jong PSV; dubbeslalg voor Bannis

Vrijdag, 5 augustus 2022 om 22:18 • Mart van Mourik

Vrijdagavond is het nieuwe seizoen in de Keuken Kampioen Divisie afgetrapt. Willem II kwam in een verhit duel met Jong PSV niet verder dan een 1-1 gelijkspel, terwijl NAC Breda in de andere Noord-Brabantse derby met 1-0 te sterk was voor Helmond Sport. In de derde provinciederby van de avond won FC Eindhoven met 1-3 van FC Den Bosch.

Willem II - Jong PSV 1-1

Willem II wordt gezien als één van de favorieten om na dit seizoen te promoveren naar de Eredivisie, maar kwam in eigen huis niet verder dan een 1-1 gelijkspel tegen Jong PSV. Bij de bezoekers uit Eindhoven stonden aanwinsten Jarrad Branthwaite en Sávio in de basis. Laatstgenoemde was in de eerste helft tot twee keer toe dicht bij een treffer, maar het ontbrak hem aan fortuin in de afronding. Toch kwam Jong PSV pas in de tweede helft op voorsprong, toen Mathijs Tielemans de bal van net buiten het strafschopgebied in de kruising krulde. Willem II leek wakkergeschud, maakte zeven minuten later de 1-1 via Max Svensson, maar wist zijn eerste KKD-duel sinds 2014 niet met een overwinning af te sluiten.

NAC Breda - Helmond Sport 1-0

Debuterend NAC-trainer Robert Molenaar zag zijn ploeg het nieuwe seizoen met een overwinning beginnen. In eigen huis was NAC met 1-0 te sterk voor Helmond Sport, dat vorig seizoen als hekkensluiter eindigde. Odysseus Velanas zorgde in de 53ste minuut voor de enige treffer. Hij kreeg de bal in het strafschopgebied aangespeeld door Alex Plat, draaide bij z’n tegenstander weg en kon zo de 1-0 binnenschieten. Helmond Sport, dat in de eerste helft een paar keer gevaarlijk was geweest via Martijn Kaars, wist daarna geen serieuze kansen meer te creëren en begon het seizoen dus in mineur. NAC eindigde het duel overigens met tien man, nadat Kaj de Rooij in de 83ste minuut zijn tweede gele kaart kreeg.

FC Dordrecht – Roda JC 0-2

Roda JC kende een zorgeloos begin van de nieuwe voetbaljaargang. Op bezoek aan de Krommedijk won de nummer vijf van afgelopen KKD-seizoen met 0-2 van FC Dordrecht. Na een kwartier spelen promoveerde de geheel vrijstaande Bryan Limbombe een lage voorzet van Dylan Vente tot assist, door de bal in de lange hoek te plaatsen. Een klein kwartier later was het opnieuw raak voor Roda JC: een corner belandde voor de voeten van verdediger Guus Joppen, die van dichtbij raak schoot. Boubakar Camara leek vlak voor rust de spanning terug te brengen door de 1-2 te maken, maar zijn doelpunt werd afgekeurd wegens buitenspel. In de tweede helft creëerden beide ploegen niet veel, waardoor de 0-2 eindstand bij rust al was bereikt.

FC Den Bosch - FC Eindhoven 1-3

FC Eindhoven had vrijdagavond weinig moeite met FC Den Bosch. Jasper Dahlhaus kon namens FC Eindhoven de score al na een seconde of twintig openen, maar zijn poging strandde. Toch hoefde Eindhoven niet lang te wachten op een doelpunt. Naoufal Bannis scoorde in de achtste minuut, nadat de voormalig Feyenoorder de bal in de kluts voor zijn voeten kreeg. Al snel volgde de 0-2 van Collin Seedorf na een strak aangesneden voorzet. Bannis zorgde even later via een strafschop voor de derde Eindhovense treffer. Na rust kwam kwam de thuisploeg beter uit de kleedkamer en men slaagde erin via Anass Ahannach de 1-3 aan te tekenen. Een positief resultaat zat er echter niet meer in voor Den Bosch.

TOP Oss - Jong FC Utrecht 3-0

Ook TOP Oss is uitstekend begonnen aan het nieuwe seizoen. Jearl Margaritha opende namens de thuisploeg de score in de elfde minuut. Met een mooie kapbeweging ontdeed hij zich van Joshua Rawlins, waarna zijn schot Jong FC Utrecht-doelman Calvin Raatsie te machtig was: 1-0. Vijf minuten voor rust verdubbelde de thuisploeg de voorsprong via een strafschop. Justin Mathieu schoot raak, ondanks dat Raatsie naar de goede hoek dook. Ook het slotakkoord werd gespeeld door Mathieu, die in de slotfase wederom trefzeker was vanaf elf meter: 3-0.

VVV-Venlo - Almere City FC 3-0

In de zevende minuut opende de thuisploeg de score. Een voorzet van Simon Janssen bereikte het hoofd van Rick Ketting, die de bal met het hoofd klaarlegde voor Kees de Boer. Laatstgenoemde rondde op koelbloedige wijze af: 1-0. De ploeg van Rick Kruys kwam op een 2-0 voorsprong na een benutte strafschop van Sven Braken. De aanleiding voor de strafschop was discutabel, daar Braken zich makkelijk leek te laten vallen. Toch wees scheidsrechter Laurens Gerrets naar de stip, waarna de spits onberispelijk raak schoot. Na rust kwam VVV niet echt meer in de gevaar. In de zeventigste minuut was een inzet van Yahcuroo Roemer de defensie van Almere City te machtig: een poging de bal weg te werken leidde tot een eigen doelpunt van Damian van Bruggen 3-0.