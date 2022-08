Publiek in Heerenveen zorgt voor fluitconcert na openingsduel Eredivisie

Vrijdag, 5 augustus 2022 om 21:55 • Mart van Mourik

SC Heerenveen en Sparta Rotterdam hebben de punten in het openingsduel van het nieuwe seizoen in de Eredivisie gedeeld. In het Abe Lenstra Stadion eindigde de ontmoeting in een doelpuntloos gelijkspel: 0-0. Het feit dat het publiek in Heerenveen een fluitconcert gaf na afloop, was tekenend voor het wedstrijdbeeld.

Van Wonderen kon direct beschikken de van Bologna overgekomen Sydney van Hooijdonk, die het aanvalsduo vormde met Amin Sarr. Verder debuteerde doelman Andries Noppert in het doel van de Friezen. De vijfmansverdediging werd aangevoerd door captain Sven van Beek. Trainer Maurice Steijn koos ervoor om vijf namen te laten debuteren. Naast Jonathan De Guzmán kregen ook Mike Eerdhuijzen, Jason Lokilo, Tobias Lauritsen en Nick Olij de kans om zich vanaf het eerste fluitsignaal te laten zien.

In de openingsfase van de wedstrijd bleef de amusementswaarde voor de aanwezige toeschouwers beperkt. Het enige speldenprikje van het eerste kwart van het duel werd uitgedeeld door Van Hooijdonk, die met zijn inzet stuitte op Olij. De grootste kans van de eerste helft werd genoteerd door Mats Köhlert. Laatstgenoemde kwam dicht bij de openingstreffer ben een hard schot in de benedenhoek, maar opnieuw voorkam Olij een doelpunt.

In het tweede bedrijf veranderde er weinig aan het wedstrijdbeeld: het ontbrak Heerenveen aan creativiteit in de eindfase van de aanval, terwijl Sparta geconcentreerd stond te verdedigen. Na een uur spelen beproefde Van Hooijdonk opnieuw zijn geluk; hij slaagde er echter niet in om de scherpe sluitpost van Sparta te passeren. Hoewel beide ploegen in de slotfase nog op zoek gingen naar de winnende treffer, werd die niet meer gevonden.