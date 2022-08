Armenteros en Vejinovic bezorgen Kuijt horrordebuut als hoofdtrainer ADO

Vrijdag, 5 augustus 2022 om 21:50 • Wessel Antes • Laatste update: 21:58

Heracles Almelo heeft Dirk Kuijt vrijdagavond een vreselijk debuut als hoofdtrainer van ADO Den Haag bezorgd. De Heraclieden wisten in eigen huis gigantisch uit te halen en stonden al bij rust met 4-0 voor dankzij een prachtige vrije trap van Marko Vejinovic, twee doelpunten van Samuel Armenteros en een fraaie goal van Nikolai Laursen. Gelukkig voor ADO nam Heracles na rust gas terug, en wist keeper Hugo Wentges nog een strafschop van Armenteros te keren om erger te voorkomen.

Kuijt startte de wedstrijd vrijdagavond met maar liefst zes nieuwe aanwinsten in de opstelling van ADO. Zo mochten Denzell Hall, Dirk Carlson, Daryl Werker, Jordy Wehrmann, Max de Waal en Joël Zwarts zich direct laten zien. Bij Heracles stonden er een stuk minder nieuwelingen aan de aftrap. Michael Brouwer kreeg de kans onder de lat, nadat hij vorig seizoen werd uitgeleend aan FC Emmen, terwijl verder alleen de teruggekeerde routinier Vejinovic deze zomer arriveerde in Almelo.

Dankzij Vejinovic, die tussen 2009 en 2013 al vier seizoenen voor Heracles speelde, beleefde de Almeloërs een absolute droomstart. Na drie minuten schoot de 32-jarige middenvelder een vrije trap op prachtige wijze achter doelman Hugo Wentges, die logischerwijs kansloos was op deze inzet. Een kwartier later werden de problemen van ADO een stuk groter nadat de Hagenezen flink de fout in gingen tijdens de opbouw. De gelouterde Armenteros wist dat genadeloos af te straffen en de score te verdubbelen.

?? Het eerste doelpunt in de @1e_Divisie! Marko Vejinovic met een heerlijke vrije trap! ?? pic.twitter.com/8XEFFkEZ6C — ESPN NL (@ESPNnl) August 5, 2022

Tien minuten later liet de Zweedse spits alweer zijn tweede treffer noteren, toen hij een perfecte pass van Anas Ouahim met buitenkant links beheerst achter doelman Wentges wist te werken. Nog voor rust zette Laursen de 4-0 op het scorebord met een eveneens fraaie treffer. Emil Hansson passeerde Feyenoord-huurling Hall met een heerlijke versnelling, waarna hij de bal met zijn buitenkant precies goed teruglegde op de inlopende Laursen. De 24-jarige Deen wist de bal alert binnen te tikken en stuurde Kuijt daarmee met nog meer kopzorgen de kleedkamer in.

Na rust deed Heracles het gelukkig voor ADO een stuk rustiger aan. Ondanks de vier tegendoelpunten liet keeper Wentges een aantal keer goed zien waarom hij in juni bij de selectie van Jong Oranje zat. In de 57e minuut wist hij uitstekend in te grijpen, toen Armenteros alleen op hem af kwam. Vijf minuten later voorkwam hij opnieuw een hattrick van de spits. Heracles kreeg een penalty na een overtreding van Carlson, maar Wentges wist de zwakke inzet van Armenteros te keren. Zo bleef de schade na rust beperkt. Het hoogtepunt van de tweede helft was de terugkeer van Thomas Bruns, die onder luid gejuich van het publiek twintig minuten voor tijd mocht invallen tijdens de geweldige competitiestart van Heracles.