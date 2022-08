Debuut Kuijt verloopt catastrofaal: 4-0 achter bij rust; Hans Kraay jr. schrikt

Vrijdag, 5 augustus 2022 om 21:03 • Mart van Mourik • Laatste update: 21:53

Het officiële debuut van Dirk Kuijt als trainer van ADO Den Haag dreigt uit te draaien op een fiasco. Halverwege het duel met Heracles Almelo in de Keuken Kampioen Divisie kijkt de ploeg van Kuijt aan tegen een 4-0 achterstand. Marko Vejinovic opende de score uit een vrije trap, waarna twee treffers van Samuel Armenteros en een doelpunt van Nikolai Laursen tot de ruststand leidden.

Heracles beleefde een absolute droomstart dankzij de teruggekeerde Marco Vejinovic, waarvan trainer John Lammers eerder al had aangegeven dat hij topfit is. Na drie minuten schoot de middenvelder een vrije trap op prachtige wijze achter doelman Hugo Wentges: 1-0. Een kwartier later werden de problemen voor de ploeg van Kuijt een stuk erger nadat de Hagenezen flink de fout in gingen tijdens de opbouw. De gelouterde Samuel Armenteros wist dat genadeloos af te straffen.

?? Het eerste doelpunt in de @1e_Divisie! Marko Vejinovic met een heerlijke vrije trap! ?? pic.twitter.com/8XEFFkEZ6C — ESPN NL (@ESPNnl) August 5, 2022

Tien minuten later liet de Zweed alweer zijn tweede treffer noteren, toen hij een perfecte pass van Anas Ouahim met buitenkant links beheerst achter doelman Wentges wist te werken. De 4-0 kwam op naam van Laursen, die op aangeven van Emil Hansson zijn naam op het scorebord zette.

Hans Kraay jr. laat in de studio van ESPN weten enorm te schrikken van het optreden van ADO. "Wat doe je als je Kuijt bent? Je moet hopen dat de bus zo snel mogelijk vertrekt. Dit maken ze vandaag never nooit meer goed. Op het middenveld worden ze helemaal sufgetikt. Dit is een mega afgang zeg. Ongelooflijk knap van Heracles."