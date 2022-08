Nagelsmann zet De Ligt, Gravenberch én Mazraoui wissel; Götze start in basis

Vrijdag, 5 augustus 2022 om 20:04 • Mart van Mourik • Laatste update: 20:13

De opstelling van Bayern München voor de eerste Bundesliga-wedstrijd van het seizoen is bekend. Trainer Julian Nagelsmann kiest ervoor om, net als in het gewonnen Super Cup-duel met RB Leipzig (3-5), te starten zonder Nederlandse inbreng aan de aftrap van de ontmoeting met Eintracht Frankfurt. Matthijs de Ligt, Ryan Gravenberch en Joshua Zirkzee beginnen allen vanaf de bank, terwijl ook voormalig Ajacied Noussair Mazraoui moet hopen op een invalbeurt.

Nagelsmann houdt vast aan de namen die ook in de basis stonden in het duel met RB Leipzig van afgelopen zaterdag. Ditmaal lijkt de oefenmeester op papier echter voor een andere formatie te gaan. Waar Bayern in de eerste officiële wedstrijd van het seizoen aantrad in een 3-5-2-opstelling, kiest Nagelsmann nu voor een 4-4-2-formatie. Thomas Müller start rechts op het middenveld, terwijl Serge Gnabry samen met Sadio Mané invulling geeft aan de twee spitsposities.

Onder de lat staat Manuel Neuer, die dus wederom niet De Ligt voor zich ziet in het hart van de defensie. Het centrale duo wordt gevormd door Dayot Upamecano en Lucas Hernández, terwijl Benjamin Pavard rechtsachterin de voorkeur krijgt boven Mazraoui. Op het middenveld weet Gravenberch geen plek te veroveren en ziet hij Müller, Joshua Kimmich, Marcel Sabitzer en Jamal Musiala wél een basisplek krijgen.

Bij Europa League-winnaar Eintracht heeft trainer Oliver Glasner een basisplek ingeruimd voor de van PSV overgekomen Mario Götze. De aftrap van de kraker in de eerste speelronde van het nieuwe seizoen in de Bundesliga vindt plaats om 20.30 uur in het Deutsche Bank Park.

Opstelling RB Leipzig: Trapp; Touré, Tuta, Ndicka; Knauff, Rode, Saw, Kostic; Götze, Lindström, Borre.

Opstelling Bayern München: Neuer; Pavard, Upamecano, Hernández, Davies; Sabitzer, Müller, Kimmich; Gnabry, Mané, Musiala.