Noa Lang in afwachting van transfer op eigen verzoek wisselspeler

Vrijdag, 5 augustus 2022 om 19:47 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 19:58

Noa Lang start vrijdagavond op de bank wanneer zijn Club Brugge het om 20.45 uur opneemt tegen Zulte Waregem, dat blijkt uit de opstelling van Club. Het Nieuwsblad meldde eerde al dat Lang hier zelf om heeft gevraagd vanwege een mogelijke transfer. De aanvaller geniet interesse vanuit Engeland en Italië.

De inmiddels 23-jarige Lang zit met zijn hoofd bij een transfer en zou om die reden niet willen starten. Wel is de Nederlander bereid in te vallen. Ondanks interesse uit het buitenland is het nog niet tot een transfer gekomen. Wel zou er achter de schermen hard worden gewerkt aan een uittocht bij Club. Eerder deze maand meldde transfermarktexpert Fabrizio Romano dat naast AC Milan ook Arsenal aast op Lang, terwijl de naam van de ex-Ajacied ook bij clubs als Liverpool, Borussia Dortmund en Leeds United zou zijn gevallen.

Your team to face Essevee! ?? Come on FCB! ??? #CluZwa pic.twitter.com/triyM1GnDM — Club Brugge KV (@ClubBrugge) August 5, 2022

Romano meldt dat er binnenkort 'belangrijke bewegingen' kunnen ontstaan rondom Lang. Volgens de Italiaan zou Club Brugge een bedrag van tussen de 20 en 25 miljoen euro verlangen. In juni vertelde de buitenspeler aan Het Laatste Nieuws dat hij 25 miljoen een mooi bedrag vindt voor zichzelf. "Vorig jaar wilde Club 40 miljoen voor me, dat vond ik véél te veel. Nu zal Club zo'n 30 miljoen willen, maar 25 vind ik persoonlijk al een mooi bedrag. Dan lever ik hen op anderhalfjaar tijd 19 miljoen euro winst op. Als ik mijn droomtransfer voor 25 miljoen kan krijgen, dan vind ik niet dat het bestuur me dat mag ontnemen."

Op de persconferentie van donderdag zei Club-Brugge trainer Carl Hoefkens nog dat hij over de instelling van Lang niets te klagen heeft. "Over het algemeen ben ik heel tevreden over Noa, zeker op training. Het is voor hem geen gemakkelijke situatie, maar de manier waarop hij ermee omgaat, kan ik enkel toejuichen. Het is een speler die nog steeds het verschil kan maken, waar ik enorm op reken. Dat verandert niet." Lang kent een succesvolle tijd in Brugge. Zo veroverde de vleugelaanvaller twee keer het kampioenschap van België en wist hij net zo vaak de Supercup te pakken. Ook eindigde hij achter Paul Onuachu als tweede in het Gouden Schoen-klassement.