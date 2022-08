Ajax gaat samenwerking aan met het Mexicaanse CF Pachuca

Vrijdag, 5 augustus 2022

Ajax gaat samenwerken met het Mexicaanse CF Pachuca. De clubs gaan onder meer kennis met elkaar uitwisselen op het gebied van talentontwikkeling. De samenwerking heeft als speerpunt de scouting en ontwikkeling van voetbaltalent, zo meldt de Amsterdamse club. Daarnaast zijn er afspraken gemaakt over gezamenlijke activiteiten, zoals het organiseren van vriendschappelijke wedstrijden.

CF Pachuca werd zes keer landskampioen in Mexico; voor het laatst 2016. Daarnaast bemachtigde het vijf keer de CONCACAF Champions League en wist het in 2006 als enige Mexicaanse club ooit de CONMEBOL Sudamericana (het Zuid-Amerikaanse equivalent van de Europa League) te winnen. Onder anderen ex-Ajacied Darío Cvitanich, ex-PSV’er Hirving Lozano en huidig PSV-middenvelder Erick Gutiérrez speelden in het verleden voor Pachuca.

Ajax zal Pachuca gaan helpen in de scholing van de coaches en staf van de jeugdopleiding. Zo zal de club ook invloed hebben op de ontwikkeling van jeugdspelers van Pachuca, met als doel om de grootste talenten uiteindelijk naar Ajax te halen. “We geloven dat er in de toekomst meer spelers van Pachuca in Nederland zullen spelen”, aldus Klaas-Jan Huntelaar, lid van de technische organisatie bij Ajax. “En waarom niet denken aan een toekomst waarin spelers van Ajax bij Pachuca komen spelen. Een andere doelstelling is namelijk de uitwisseling van jeugdspelers.”

CF Pachuca-president Armando Martinez geeft aan blij te zijn met de deal. “Wij zijn een club die heel veel werkt met zelf opgeleide spelers. Momenteel bestaat zeventig procent van ons eerste elftal uit jongens die zijn voortgekomen uit onze eigen opleiding. We zijn erg trots op de samenwerking die we aangaan met de beste jeugdopleiding van Europa”, aldus Martinez.

Ajax sloot eerder al samenwerkingen met andere clubs verspreid over de hele wereld. Zo zijn de Amsterdammers ook verbonden aan Guangzhou R&F FC (China), Sydney FC (Australië), Sagan Tosu (Japan) en Sharjah FC (Verenigde Arabische Emiraten). Nu is de club dus ook vertegenwoordigd in Mexico. Huntelaar: “We zochten een partner op een ander continent en zo zijn we bij Pachuca uitgekomen. Als Ajax kunnen we veel kennis delen. En voor ons is het erg belangrijk om in de gaten te houden wat er speelt op andere continenten.”