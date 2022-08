Napoli-speler krijgt schorsing na versturen WhatsApp-bericht

Vrijdag, 5 augustus 2022 om 19:43 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 19:43

Gianluca Gaetano, middenvelder van Napoli, is voor twee wedstrijden geschorst door het federaal parket in Italië. De Italiaan, die vorig jaar op huurbasis voor Cremonese speelde in de Serie B, krijgt deze straf wegens een grap op Whatsapp. Op 2 mei, in aanloop naar de wedstrijd Como - Cremonese, stuurde hij voor hun onderlinge duel een bericht aan tegenstander Vittorio Parigini van Como. Het was een laatste en beslissende wedstrijd, die uiteindelijk met 1-2 werd gewonnen door Cremonese, dat mede daardoor promoveerde.

"Laat je vrijdag de drie punten aan ons?", stuurde Gaetano naar Parigini, aangevuld met twee lachende emojis. Het federaal parket neemt matchfixing-gerelateerde berichten zeer serieus en kon dus niet lachen om het bericht, waardoor Gaetano in het aankomende seizoen twee wedstrijden moet toekijken. Het berichtje belandde onder een vergrootglas bij de autoriteiten, die Gaetano naast de schorsing ook een boete van 4.500 euro gaven.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Gaetano is international van Italië Onder 21 en een jeugdproduct van Napoli. De 22-jarige aanvallende middenvelder annex buitenspeler kwam tot nu toe vier keer uit voor Napoli in de Serie A. Cremonese huurde de jongeling twee seizoenen op rij. Een divisie lager kwam Gaetano beduidend meer aan spelen toe. In 84 optredens was hij goed voor vijftien doelpunten en tien assists. Hoewel Gaetano inmiddels is teruggekeerd bij Napoli, heeft ook Cremonese een boete gekregen voor het incident.

De promovendus moet een boete van 5.000 euro betalen aan het federaal pakket vanwege de door Gaetano gestuurde berichten. Gaetano zelf mist bij Napoli de openingswedstrijd uit bij Hellas Verona, en moet daarnaast de eerste thuiswedstrijd van het seizoen tegen Monza laten schieten. Toch lijkt het erop dat Cremonese niet zal lijden aan deze geldboete. De promotie naar de Serie A heeft de club financieel flink gesterkt, waardoor het nu zelfs een poging waagt om Cyriel Dessers naar Italië te halen. Volgens Het Laatste Nieuwsblad is het goed mogelijk dat Dessers de overstap daadwerkelijk gaat maken.