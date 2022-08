Pelle Clement duikt na degradatie met PEC Zwolle toch weer op in Eredivisie

Vrijdag, 5 augustus 2022 om 17:41 • Wessel Antes

Pelle Clement heeft vrijdagmiddag voor één seizoen getekend bij RKC Waalwijk, zo meldt de club via de officiële kanalen. De 26-jarige middenvelder liep afgelopen zomer uit zijn contract bij PEC Zwolle, waar hij de afgelopen drie seizoenen speelde. Clement is dit weekend nog niet speelgerechtigd en sluit vanaf zondag aan bij de selectie van RKC.

Algemeen directeur Frank van Mosselveld is erg blij met de komst van Clement, die alweer de negende aanwinst is voor de Waalwijkers deze zomer.''Met Pelle voegen we een aanvallende middenvelder toe en versterken we hiermee de balans in onze selectie. We zijn blij dat Pelle voor ons gekozen heeft en kijken uit naar een succesvolle samenwerking.'' Eerder versterkte de Brabantse club zich onder anderen met bekende namen als Florian Jozefzoon en Zakaria Bakkali.

Clement trainde deze zomer samen met Ryan Babel mee bij Jong Ajax om zijn conditie op peil te houden. De middenvelder heeft een goede band met Jong Ajax-trainer John Heitinga, met wie hij eerder samenwerkte in de jeugd van de Amsterdammers. Uiteindelijk speelde Clement vier officiële wedstrijden in de hoofdmacht van Ajax, waarin hij drie keer wist te scoren. Clement maakte twee doelpunten in een bekerwedstrijd tegen Kozakken Boys (6-1 winst), en wist één keer te scoren in een bekerwedstrijd tegen SC Cambuur.

RKC wordt de vierde club waarbij Clement onder contract staat. Nadat hij twee seizoenen op rij een belangrijke rol had gehad in Jong Ajax, nam Reading hem over. Jaap Stam, destijds trainer van de Engelse club, was het brein achter die transfer. Op het tweede niveau van Engeland werd Clement echter geen groot succes. Na 29 officiële wedstrijden, waarin hij goed was voor twee assists, vertrok hij naar PEC. In Zwolle speelde Clement de afgelopen drie seizoenen 87 officiële wedstrijden, waarin hij vier keer scoorde en elf assists gaf.