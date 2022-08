Dries Mertens kan zeer lucratief contract ondertekenen in Istanbul

Vrijdag, 5 augustus 2022 om 18:20 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 18:48

Dries Mertens staat mogelijk voor een avontuur in Turkije. Galatasaray heeft de de Belg een officiële aanbieding gedaan, zo meldt transfermarktexpert Fabrizio Romano. De topscorer aller tijden van Napoli is sinds deze zomer transfervrij na zijn vertrek uit Zuid-Italië. De Turkse club hoopt de 35-jarige Belg met een riant salaris te verleiden tot een dienstverband in de Süper Lig.

Mertens' avontuur in Napels hield op nadat hij en voorzitter Aurelio De Laurentiis niet tot een overeenkomst kwamen voor een nieuwe verbintenis. Na negen jaar kwam er zodoende een einde aan het dienstverband van de Belgisch international in het Diego Armando Maradona Stadion. Mertens speelde in totaal 396 officiële wedstrijden voor Napoli, waarin hij 148 doelpunten maakte en negentig assists afleverde. Volgens Romano kan Mertens bij Gala een nettosalaris van maar liefst vier miljoen euro opstrijken.

Naast de ex-PSV'er werkt Cimbom momenteel aan het afronden van de transfer van Lucas Torreira. De 26-jarige Uruguayaan heeft volgens Romano zijn jawoord al gegeven aan Galatasaray, dat rond de zes à zeven miljoen euro zal overmaken naar Arsenal. Torreira en zijn zaakwaarnemer reizen een dezer dagen af naar Istanbul om de transfer rond te maken. Galatasaray versterkte zich eerder deze transferperiode al met onder meer Sérgio Oliveira, Léo Dubois en Fredrik Midtsjø.

Afgelopen woensdag meldde journalist Gianluca Di Marzio dat Ajax een mogelijke bestemming zou zijn voor Mertens, al werd dat bericht snel ontkracht door Mike Verweij van De Telegraaf. Via zijn Instagram-account nam Mertens deze week op emotionele wijze afscheid van Napoli. Dat deed Mertens aan de hand van zijn zoon Ciro, die in Napels geboren werd. “Ik ben zo trots dat mijn zoon Ciro in Napoli is geboren. Waar hij ook ter wereld heen zal reizen: hij zal altijd Napolitaan blijven.” Dat de Belg, wiens voetbaltoekomst nog onduidelijk is, terugkeert in Napels is zeker. Zijn gezin houdt het huis aan zee dat zij bezitten namelijk aan. "Zodat ik zo vaak mogelijk kan terugkeren”, aldus de aanvaller.