Remko Pasveer haalt hard uit naar Hugo Borst na troosten Jay Gorter

Vrijdag, 5 augustus 2022 om 16:56 • Wessel Antes • Laatste update: 17:11

Remko Pasveer heeft in een interview met Trouw hard uitgehaald naar sportjournalist Hugo Borst. AD-columnist Borst trok de collegialiteit van Pasveer afgelopen week in twijfel. Hij gaf zelfs aan dat Pasveer, door de blunderende Jay Gorter opzichtig te troosten, de situatie erger maakte voor de jonge doelman. Flauwekul, zo stelt Pasveer, die aangeeft geen respect te hebben voor mensen als Borst.

Trouw schrijft dat Pasveer zichtbaar geïrriteerd was over de column van Borst. “Voor dit soort mensen heb ik absoluut geen respect. Ik vind dit eng gedrag. Dit is proberen om iemand te beschadigen, terwijl ik helemaal niet zo ben. Ik deed dit puur opbouwend naar Jay toe, om hem te helpen. Nee, ik vond het niet correct van Hugo. En dat mag hij weten ook”, citeert de krant vrijdagmiddag.

Het optreden van de 22-jarige Gorter zag er tijdens het duel om de Johan Cruijff Schaal tegen PSV (3-5 nederlaag) bij meerdere doelpunten niet goed uit. Na de wedstrijd was het Pasveer die de zichtbaar gebroken Gorter probeerde te troosten. “Ik herkende dat moment zo goed. Ik heb dat zelf ook wel eens meegemaakt. Er komt veel over je heen en je krijgt veel gezeur. Jay, iemand die ik graag mag en met wie ik goed kan samenwerken, stond daar alleen, dus ik ging naar hem toe.”

Dat deed de 38-jarige sluitpost niet voor zichzelf. “Kijk, natuurlijk wil ik spelen. Dat is logisch. Maar ik wil niet spelen door een collega een slecht gevoel te geven. Kom nou. Ik wil spelen omdat de trainer voor mij kiest. Punt”, aldus Pasveer. Aankomende zaterdag spelen de Amsterdammers hun eerste wedstrijd van het Eredivisie-seizoen, om 16.30 uur tegen Fortuna Sittard.