Zoon Larsson vindt na pijnlijke uittocht bij Spartak onderdak in Bundesliga

Vrijdag, 5 augustus 2022 om 16:21 • Wessel Antes • Laatste update: 16:43

Jordan Larsson heeft met Schalke 04 een nieuwe club gevonden na zijn pijnlijke uittocht bij Spartak Moskou, zo meldt de Duitse club vrijdagmiddag. De spits heeft zijn handtekening gezet onder een contract dat hem tot medio 2025 in Gelsenkirchen houdt. Bij de Duitse club gaat de zoon van de legendarische Henrik Larsson spelen met rugnummer 7.

Larsson kreeg na zijn vertrek bij Spartak eind juni een pijnlijke trap na van de Russische club. De 25-jarige Zweed liet zijn contract ontbinden in Rusland vanwege de oorlog met Oekraïne, wat hem niet in dank werd afgenomen. Spartak kwam via Telegram met een tamelijk bizarre afscheidspost, waarin Larsson ‘Agent 007’ werd genoemd: ‘0 goals, 0 assists en 7 interviews.’

Our new number ?? ?? pic.twitter.com/2iVH7eryqy — FC Schalke 04 (@s04_en) August 5, 2022

Larsson speelde in het afgelopen seizoen zeventien competitieduels voor de Russen, waarin de aanvaller - zoals het statement van Spartak al verraadde - bij geen enkel doelpunt betrokken was. De Russische invasie in Oekraïne zorgde begin dit jaar voor een breuk in de relatie tussen Larsson en Spartak. De zoon van oud-spits Henrik Larsson gaf meerdere interviews waarin hij te kennen gaf niet meer in Rusland te willen voetballen. Dat zette kwaad bloed bij Spartak en zijn supporters.

Larsson speelde in totaal 83 wedstrijden voor Spartak waarin hij 27 keer scoorde en negen assists gaf. De club kocht hem in augustus 2019 voor vier miljoen euro van het Zweedse Norrköping. In Nederland was de zoon van Feyenoord- en Celtic-legende Henrik Larsson twee seizoenen actief voor NEC. In 24 wedstrijden maakte hij vier doelpunten en gaf hij vier assists. Jordan werd in Rotterdam geboren op het moment dat zijn vader voor Feyenoord speelde. Hij is zevenvoudig international van Zweden.