Overmars zwaait Emegha alweer uit en ziet ook recordaankoop vertrekken

Vrijdag, 5 augustus 2022 om 16:27 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 16:27

Royal Antwerp zit bepaald nog niet stil op de transfermarkt. Technisch directeur Marc Overmars heeft Manuel Benson verkocht aan Championship-club Burnley, terwijl Emanuel Emegha naar Oostenrijk verkast om voor Sturm Graz te spelen. De ex-Spartaan kwam tot slechts één duel voor the Great Old.

Volgens Belgische media deed Burnley afgelopen weekend een bod van vier miljoen euro op Benson. Of dat ook het precieze bedrag is waarvoor Benson wordt overgenomen is nog onbekend, al lijkt wel zeker te zijn dat Antwerp winst zal maken op de vleugelspeler. In 2019 betaalde Antwerp drie miljoen euro aan Racing Genk voor zijn diensten. Sindsdien werden er door Antwerp nog vijf spelers aangetrokken die duurder waren dan de 25-jarige Belg. Onder meer Toby Alderweireld en Vincent Jansen werden voor meer geld aangetrokken.

Benson speelde uiteindelijk 68 officiële wedstrijden voor Antwerp, waarin hij acht keer scoorde en tien assists gaf. In de tweede helft van het seizoen 2020/21 werd hij verhuurd aan PEC Zwolle, al kwam hij in dertien duels niet tot scoren. "Ik heb er heel veel zin in. Het is een nieuw avontuur voor mij en ik heb veel goede dingen gehoord over deze club", zegt Benson op de website van Burnley. Ook trainer Vincent Kompany is blij met de komst van zijn landgenoot. "Hij is een hardwerkende speler, die onze ploeg gaat versterken. Hij is een specialist in de één-tegen-één en een bedreiging in het laatste gedeelte van het veld."

Naast Benson vertrekt ook Emanuel Emegha bij de nummer vier van vorig seizoen. De ex-Spartaan werd in januari dit jaar naar Antwerpen gehaald, maar wist niet aan de verwachtingen te voldoen. De negentienjarige aanvaller kwam tot slechts één duel en uitzicht op meer speeltijd onder Mark van Bommel was er ook niet. In Graz tekent Emegha een contract tot medio 2026.