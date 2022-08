‘Man United kan Ronaldo niet laten gaan, zelfs als hij smeekt om te vertrekken’

Vrijdag, 5 augustus 2022 om 15:34 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 16:36

Rio Ferdinand vindt dat Manchester United Cristiano Ronaldo in de huidige transferwindow koste wat kost moet behouden. De clubicoon van the Red Devils is van mening dat United bij afwezigheid van de Portugese steraanvaller een gebrek aan goede aanvallers heeft. "Hij brengt misschien een beetje meer aandacht dan de club wil, maar Ronaldo staat elk seizoen garant voor doelpunten", aldus Ferdinand.

Ronaldo sprak eerder deze zomer zijn vertrekwens uit richting de clubleiding van United, omdat hij komend seizoen graag in de Champions League wil spelen en die mogelijkheid in Manchester niet heeft. De Premier League-club moet genoegen nemen met de Europa League. Chelsea, Paris Saint-Germain en Bayern München werden sindsdien in verband gebracht met de vijfvoudig Ballon d'Or-winnaar, maar voorlopig is hij nog altijd speler van United.

De toekomst van Ronaldo op OId Trafford blijft onzeker, maar als het aan Ferdinand ligt, houdt United voet bij stuk door niet mee te werken aan een transfer. “Er wordt gezegd dat je Ronaldo moet laten vertrekken. Nou, haal dan eerst iemand die 25 doelpunten kan maken”, zegt Ferdinand tegenover Williamhill.com. “Darwin Núñez, Erling Braut Haaland en Robert Lewandowski hebben allemaal al een nieuwe club. Dat waren de drie spelers waarvan je dacht: dit zijn de enigen waar je voor moest gaan en die United direct bij de hand hadden genomen. Dus Manchester United kan Ronaldo niet laten gaan. Zelfs als hij smeekt om te vertrekken, kunnen ze hem gewoon niet laten gaan. Het is niet het juiste besluit om te nemen, vind ik.”

Volgens Ferdinand loopt er in de selectie van United geen aanvaller rond die een eventueel vertrek van Ronaldo op kan vangen. “Je gokt op Anthony Martial, die nooit constant genoeg is geweest voor Manchester United. Ze zouden hem vorig seizoen voor een appel en ei hebben verkocht, als er geïnteresseerde clubs waren. Hij werd aan Sevilla verhuurd en liet het daar ook niet zien”, zegt Ferdinand. “Marcus Rashford heeft waarschijnlijk anderhalf jaar, misschien langer, niet goed gespeeld. Jadon Sancho maakte vorig seizoen niet de hoge verwachtingen waar en Anthony Elanga is een jonge jongen.”

United presteerde afgelopen seizoen ver ondermaats, maar desondanks bewees Ronaldo toch zijn waarde voor the Mancunians door in 38 officiële duels 24 keer het net te vinden. Het is voor Ferdinand een reden om de vertrekwens van de inmiddels 37-jarige aanvaller niet in te willigen. “Het is heel makkelijk voor iedereen om te zeggen: ‘Je moet Ronaldo verkopen, het is een circus om hem heen, hij eist te veel aandacht op’. Hij eist misschien een beetje meer aandacht op dan de club wil, maar Ronaldo staat elk seizoen garant voor doelpunten.”