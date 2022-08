Slot zat voor de tv toen hij het openhartige interview van Zerrouki hoorde

Vrijdag, 5 augustus 2022 om 14:46 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 14:49

Voor Feyenoord start de Eredivisie komende zondag met de lastige uitwedstrijd tegen Vitesse. Beide clubs zitten in hetzelfde schuitje en zagen deze zomer veel spelers vertrekken. Bij Feyenoord staat bovendien nog het nodige te gebeuren. Er komt nog een nieuwe linksback, terwijl aan Marcos Senesi stevig wordt getrokken. Ook Ramiz Zerrouki wordt nadrukkelijk in verband gebracht met Feyenoord. De middenvelder liet zich donderdag openlijk uit over zijn vertrekwens.

Zerrouki is bij Feyenoord in beeld als eventuele opvolger van Fredrik Aursnes, die op weg lijkt naar Benfica. De 24-jarige controleur van Twente hoopt dat hij de stap naar De Kuip mag maken. "Elke speler heeft ambitie", zo liet hij donderdagavond optekenen in een interview op RTL7 na de gewonnen Conference League-wedstrijd tegen FK Cukaricki. "Ik ben Twente dankbaar dat ze mij de kans hebben geboden om vanuit de jeugd door te groeien naar de Eredivisie, maar elke voetballer heeft ambitie en wil een stap maken. Ik hoop persoonlijk dat de club wil meedenken met mijn toekomst en denk dat het een win-winsituatie kan zijn."

"Ik heb het interview en de wedstrijd van Twente meegekregen", vertelde Slot vrijdag tijdens de persconferentie. "Als je ziet wat er allemaal op televisie is laat je je zelfs verleiden tot een wedstrijd in de derde voorronde van de Conference League. Dus ik heb het interview gezien. Maar ik vind het vanuit mijn kant heel ongepast, en dat heb ik al vaker gezegd, om iets te zeggen over een speler die niet van ons is. En als ik de geluiden uit Enschede moet geloven is hij ook nog lang niet van ons."

Linksback

Grootste pijnpunt bij de Rotterdammers is de linksbackpositie. Slot heeft nog geen vervanger voor Tyrell Malacia mogen verwelkomen en moet om die reden improviseren. Tegen Osasuna begon Jacob Rasmussen als linksback. Voor hem zou een basisplek tegen Vitesse een weerzien met veel oude bekenden zijn, daar hij afgelopen seizoen door Fiorentina werd verhuurd aan de Arnhemmers. "Er staat zondag gewoon een linksback. Iemand die het prima kan invullen. Wie dat is ga ik niet zeggen, dat zien jullie zondag. Ik merk intern dat we met een zorgvuldig proces bezig zijn, we proberen een zo goed mogelijke speler aan te trekken."

Iemand die vooralsnog wel lijkt te starten is Fredrik Aursnes. De middenvelder wordt begeerd door Benfica, maar van een deal is nog geen sprake. "Hij heeft vandaag meegetraind en hij zat bij de basisopstelling, dus ik heb geen reden om aan te nemen dat hij op dit moment niet bij de wedstrijdselectie zit. Ik heb het idee dat de jongens die op het trainingsveld staan volledig gefocust zijn op Feyenoord. Dat heb ik de hele week gezien. Dat is voor mij nu het belangrijkste. Tot 1 september zal het vast nog wel onrustig zijn, maar daar proberen wij ons van af te schermen."