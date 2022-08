Bologna laat Dijks volledig links liggen en sluit hem uit van groepstraining

Vrijdag, 5 augustus 2022 om 13:03 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 13:10

Mitchell Dijks wordt niet langer betrokken bij het groepsproces van Bologna. De verdediger is in afwachting van een transfer en traint sinds enkele weken apart van de groep. Ondertussen lijkt Verona de beste papieren te hebben. De nummer negen van het afgelopen Serie A-seizoen ziet Dijks graag komen en hoeft daar vermoedelijk niet diep voor in de buidel te tasten. Bologna verleent alle medewerking, zo klinkt het vanuit Italië.

Volgens Corriere dello Sport is Dijks al enkele weken niet meer welkom bij de groepstraining van Bologna. De ploeg van trainer Sinisa Mihajlovic bereidt zich voor op de openingswedstrijd van het seizoen tegen Lazio (14 augustus) en heeft met Andrea Cambiaso en Charalampos Lykogiannis twee nieuwe linkervleugelverdedigers aangetrokken. Het signaal naar Dijks is dan ook bekend. Dijks wordt door Italiaanse media 'in alle opzichten' buiten de selectie van Mihajlovic beschouwd.

De reden dat Bologna meewerkt aan het vertrek van Dijks, zijn afspraken die gemaakt zijn in de winterstop van afgelopen seizoen. Toen kon de linksback een nieuw contract tekenen bij een andere club, maar wilden de Italianen hem behouden omdat ze geen vervanger konden vinden voor de Nederlander. Hierdoor mag hij deze transferwindow wel vertrekken en zal de club meewerken aan een uitweg, ondanks dat zijn contract nog een jaar doorloopt. Het is niet bekend welk bedrag Bologna verlangt voor Dijks.

De voormalig Ajacied begon goed aan zijn avontuur in Italië. In zijn eerste jaar speelde hij 25 duels voor Bologna. Daarna kampte de verdediger uit Purmerend met veel blessures. In zijn derde jaar speelde hij nog twintig wedstrijden, maar afgelopen seizoen werd hij uit de basis gespeeld door Aaron Hickey, die deze zomer voor liefst 16,5 miljoen euro werd verkocht aan Brentford FC. Uiteindelijk kwam Dijks tot 74 duels in het shirt van Bologna. Hierin wist hij één keer te scoren en twee keer een assist te geven.

Naast Dijks staan er nog een aantal Nederlanders onder contract bij Bologna. Ook Jerdy Schouten, Denso Kasius en Sidney van Hooijdonk liggen vast bij de nummer dertien in de Serie A van afgelopen seizoen. Laatstgenoemde wordt dit seizoen opnieuw verhuurd aan sc Heerenveen. Stefano Denswil werd deze zomer definitief overgenomen door Trabzonspor na afgelopen jaargang al te zijn verhuurd aan de Turkse club. Schouten staat in de nadrukkelijke belangstelling van Torino, dat naar verluidt al een bod van negen miljoen euro uitbracht.