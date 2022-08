Presentatie Jasper Cillessen opnieuw gecanceld; NEC zwijgt over reden

Vrijdag, 5 augustus 2022 om 12:50 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 13:10

De presentatie van Jasper Cillessen bij NEC is voor de tweede keer uitgesteld. Dat meldt Omroep Gelderland. Volgens de regionale publieke omroep zwijgen de Nijmegenaren over de exacte reden, maar naar verluidt ligt zijn oude club Valencia dwars. Los Che zou op een hogere transfersom azen en druk bij NEC hebben opgevoerd.

NEC wilde Cillessen eigenlijk donderdag al officieel presenteren als nieuwe aanwinst. De Nijmegenaren stelden de perspresentatie toen uit en dit is vrijdag opnieuw het geval. Het Algemeen Dagblad verwacht dat de transfersom voor de 33-jarige doelman, die al wel medisch is gekeurd, uiteindelijk rond de één miljoen euro zal liggen.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

NEC probeerde het papierwerk vrijdagochtend tevergeefs voor 12.00 uur rond te krijgen. De Eredivisionist had gehoopt Cillessen op tijd speelgerechtigd te krijgen, maar de sluitpost moet nu een streep zetten door een mogelijk debuut aanstaande zondag thuis tegen FC Twente.

Met het WK in Qatar in aantocht zal het belangrijk zijn voor Cillessen om aan spelen toe te komen. De afgelopen twee jaar speelde de ex-keeper van Barcelona, Ajax en NEC slechts zeven interlands. Ook dat had deels met blessures en een coronabesmetting te maken, maar de doelman werd ook een aantal keer niet geselecteerd of opgesteld. Bij NEC lijkt Cillessen wel te kunnen rekenen op speeltijd, ondanks de aanwezigheid van Mattijs Branderhorst, die vorig seizoen de eerste man onder de lat in Nijmegen was en een prima indruk maakte.