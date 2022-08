Arne Slot: ‘Ik heb in die onderlinge duels met Ajax geen krachtsverschil gezien’

Vrijdag, 5 augustus 2022 om 12:20 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 12:23

Arne Slot is van mening dat Feyenoord komend seizoen op zijn minst lange tijd mee kan doen om het kampioenschap. De Rotterdammers eindigden vorig seizoen op twaalf punten van landskampioen Ajax, dat net als PSV deze zomer flink investeerde in de selectie. “Wij zitten in een compleet andere fase dan deze clubs. Maar we hebben ondanks dat al aangetoond dat we in de buurt kunnen komen”, aldus Slot.

“Twaalf punten klinkt als veel”, zegt Slot in een interview met het Algemeen Dagblad. “Maar we verloren allebei de Klassiekers. Win je die wel, dan gaan er bij Ajax zes af en bij ons zes bij en dan sta je dus gelijk.” De oefenmeester haalt daarnaast aan dat Feyenoord de Klassieker in een lege Kuip speelde en Ajax in Amsterdam steun kreeg van een volle Johan Cruijff ArenA tegen Feyenoord. “Maar goed, tweemaal winnen is misschien makkelijk praten, maar ik heb in die onderlinge wedstrijden geen krachtsverschil gezien.’’

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Ajax werd het afgelopen seizoen kampioen met 83 punten. Volgens Slot voldoet eenzelfde aantal punten komend seizoen niet om je tot landskampioen te kronen. "Als je kijkt naar de investeringen van Ajax en PSV dan schat ik in dat de nieuwe landskampioen heel veel punten moet gaan halen. Ruim meer dan tachtig punten, denk ik. Wij moeten dus ook héél veel punten pakken om bij te kunnen blijven.”

“Ik zie bij Ajax en PSV natuurlijk ook dingen gebeuren die haaks staan op wat er nu bij ons gebeurt”, vervolgt Slot. “Daar halen ze internationals en gearriveerde spelers, ze betalen zelfs de hoogste transfersom ooit voor een speler. Wij braken ons verkooprecord, zitten in een compleet andere fase dan Ajax en PSV." Slot kijkt er echter wel naar uit om komend seizoen veel weerstand te bieden aan de concurrenten. “Dat is vorig seizoen heel aardig gelukt. In de competitie heeft het heel lang geduurd voor Ajax en PSV ons echt op grote achterstand konden zetten. En in Europa versloegen we clubs met veel grotere budgetten. Die uitdaging ligt er weer.’’