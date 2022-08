Van Nistelrooij stalt aankopen bij Jong PSV voor seizoensopener tegen Willem II

Vrijdag, 5 augustus 2022 om 11:47 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 12:04

Sávio en Jarrad Branthwaite staan vrijdagavond aan de aftrap bij Jong PSV in de openingswedstrijd in de Keuken Kampioen Divisie tegen Willem II. De aanwinsten worden door Ruud van Nistelrooij rustig gebracht en hoeven dan ook niet op een basisplaats te rekenen tegen FC Emmen aanstaande zaterdag. De hoofdtrainer benadrukt vrijdag tijdens het perspraatje dat het duel met de Drentenaren niet als tussendoortje wordt gezien. PSV neemt het dinsdag in de return in de derde voorronde van de Champions League op tegen AS Monaco.

"Nee, de naam van een tegenstander doet er helemaal niks toe", blikt Van Nistelrooij in gesprek met het Eindhovens Dagblad vooruit op de seizoensopener tegen FC Emmen. "Ik sla Dick Lukkien hoog aan. Ik heb vorig seizoen gemerkt hoe goed hij zijn team prepareert. De opvatting is duidelijk en dat is nog steeds zo. Het is een ploeg met voetballend vermogen die de tegenstander wil vastzetten. Ik verwacht dat dat dit seizoen wordt doorgezet."

Van Nistelrooij maakt dus van de gelegenheid gebruik om Sávio en Branthwaite bij de beloftenploeg te stallen. Yorbe Vertessen, Carlos Vinícius, Mauro Júnior, Olivier Boscagli en Noni Madueke zijn niet inzetbaar tegen Emmen door uiteenlopende blessures. Verwacht wordt dat Ibrahim Sangaré en Philipp Max gewoon aan de aftrap verschijnen zaterdag. Het tweetal viel afgelopen dinsdag uit tegen Monaco, maar is voldoende hersteld. Ook Vinícius heeft de groepstraining hervat.

"De eerstvolgende wedstrijd is het belangrijkst", aldus Van Nistelrooij. "En daarin willen we het niveau halen dat we gehaald hebben tegen Ajax en Monaco en beter nog. Het gaat puur om elke wedstrijd het niveau omhoog te krijgen. Verbeteren waar we kunnen verbeteren, en zo willen we doorbouwen. En dan doet het er niet toe of het de Johan Cruijff Schaal is of voorronde Champions League of competitiestart. Het is een reeks van wedstrijden waarin we willen groeien."