BILD gooit volledige salarishuis van Bayern op straat: nieuwe grootverdiener

Vrijdag, 5 augustus 2022 om 11:21 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 12:43

BILD heeft het volledige salarishuis van Bayern München naar buiten gebracht. Robert Lewandowski was het afgelopen seizoen de topverdiener bij Bayern met een jaarsalaris van tussen de 24 en 26 miljoen euro. Volgens journalist Christian Falk is Sadio Mané door het vertrek van de Poolse doelpuntenmachine naar Barcelona de grootverdiener met een salaris van 22 miljoen euro per jaar.

Tal van spelers zijn deze zomer vertrokken uit München, terwijl der Rekordmeister zich ook zelf flink roerde op de transfermarkt. Sterspeler Lewandowski vertrok naar Barça, maar Bayern wist daartegenover onder meer Mané en Matthijs de Ligt als nieuwe aanwinsten te presenteren. De inkomende en uitgaande transfers hebben ook gevolgen gehad voor het salarishuis van de Duitse topclub. Lewandowski was lange tijd de topverdiener bij Bayern, maar vanaf dit seizoen is Mané degene die het meeste salaris opstrijkt.

Salarissen Bayern München (bron: BILD)

Positie Speler Jaarsalaris 1 Sadio Mané €22.000.000 2 Manuel Neuer €21.000.000 3 Thomas Müller €20.500.000 4 Leroy Sané €20.000.000 - Kingsley Coman €20.000.000 6 Joshua Kimmich €19.500.000 7 Serge Gnabry 19.000.000 8 Leon Goretzka €17.000.000 9 Matthijs de Ligt €16.000.000 - Lucas Hernández €16.000.000 - Dayot Upamecano €16.000.000 12 Marcel Sabitzer €9.000.000 - Alphonso Davies €9.000.000 14 Noussair Mazraoui €8.000.000 - Ryan Gravenberch €8.000.000 - Benjamin Pavard €8.000.000

In zijn podcast Bayern Insider brengt journalist Falk het volledige salarishuis van Bayern naar buiten. Manuel Neuer (21 miljoen) en Thomas Müller (20,5 miljoen) volgen na Mané op een tweede en derde plaats, terwijl de top vijf wordt gecompleteerd door Leroy Sané en Kingsley Coman - die beiden twintig miljoen euro verdienen - en Joshua Kimmich (19,5 miljoen euro). De Ligt liet Juventus deze zomer achter zich voor een nieuw avontuur in de Bundesliga. De 22-jarige verdediger is de grote aankoop van Bayern in de defensie en gaat een jaarsalaris van zestien miljoen euro opstrijken. Daarmee verdient hij evenveel als Lucas Hernández en Dayot Upamecano.

Mazraoui en Gravenberch maakten deze zomer allebei een transfer van Ajax naar Bayern. Deze overstap heeft de voormalig Ajacieden bepaald geen windeieren gelegd, want beide spelers kunnen in Duitsland rekenen op een jaarsalaris van acht miljoen euro. Mathys Tel is de meest recente aanwinst van Bayern. Hij kwam over van Stade Rennes en moet op de lange termijn Lewandowski vervangen. Het tienertalent ziet bij Bayern een jaarsalaris van vier miljoen euro tegemoet, slechts één miljoen minder dan Jamal Musiala, het andere grote talent van Bayern.