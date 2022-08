Komst van Benítez en Waterman kost overbodige doelman de kop bij PSV

Vrijdag, 5 augustus 2022 om 10:08 • Laatste update: 10:20

PSV heeft afscheid genomen van Maxime Delanghe. De doelman komt niet voor in de plannen van Ruud van Nistelrooij en vertrekt naar Lierse SK, meldt de club donderdagavond via de officiële wegen. De Eindhovenaren haalden met Walter Benítez en Boy Waterman twee zwaargewichten voor de A-selectie, terwijl bij het beloftenteam het contract van Kjell Peersman is opengebroken. Delanghe heeft bij Lierse een contract getekend voor een jaar met een optie voor een tweede jaar.

Gezien het eenjarige contract van Delanghe zal Lierse met een transfersom over de brug moeten komen, maar verwacht wordt dat dit geen enorm bedrag is. Wel gaat PSV een doorverkooppercentage proberen te bedingen bij de onderhandelingen. Delanghe werd tevens in verband gebracht met Anderlecht, waar hij als tweede doelman moest fungeren. Bij Lierse heeft hij echter meer kans op speeltijd en wordt hij naar verwachting de eerste doelman.

Delanghe doorliep de jeugdopleidingen van RSC Anderlecht en PSV, alvorens hij in 2020 zijn debuut in het betaalde voetbal maakte in het beloftenteam van de Eindhovenaren. In dat seizoen kwam hij tot twintig optredens, afgelopen jaargang stond hij dertien keer tussen de palen. Ook zat hij afgelopen seizoen in de Eredivisie zestien keer op de bank bij de A-selectie, maar tot een officieel debuut kwam het niet.