Het Nieuwsblad: Marc Overmars informeerde naar Daley Blind

Vrijdag, 5 augustus 2022 om 09:30 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 09:44

Marc Overmars lijkt nog lang niet klaar op de transfermarkt. De technische man van Royal Antwerp verzekerde zich donderdag van de komst van Jurgen Ekkelenkamp, waarmee voor het tweede jaar een speler voor de neus van Club Brugge werd weggekaapt. Het Nieuwsblad weet dat Overmars ook heeft geïnformeerd naar Daley Blind. De verdediger van Ajax zou echter pas een serieuze optie worden als hij zijn basisplaats bij Ajax zou verliezen.

Ekkelenkamp had de medische test bij Club Brugge al doorstaan en had Noa Lang al ingelicht over zijn aanstaande komst, maar besloot 'na een nachtje slapen' toch voor Antwerp te gaan. Het verhaal van Overmars en Mark van Bommel sprak hem dusdanig aan dat hij komend seizoen op de Bosuil te zien is. Op dezelfde manier hoopte Overmars ook Blind te overtuigen van een transfer naar de zuiderburen. De verdediger annex middenvelder stond op het wensenlijstje van de voormalig directeur voetbalzaken van Ajax, maar lijkt in Amsterdam te blijven.

"Er werd gepolst bij zijn entourage, maar van een transfer kon pas sprake zijn als hij zijn basisplaats bij Ajax zou verliezen, wat nog niet het geval is. Een moeilijk verhaal dus", schrijft journalist David Van den Broeck. Blind kan net als vorig seizoen onder Erik ten Hag rekenen op het vertrouwen van Alfred Schreuder. In de strijd om de Johan Cruijff Schaal tegen PSV vormde hij het hart van de defensie met Jurriën Timber. Ook is de Oranje-international een optie voor de linksbackpositie als Calvin Bassey terug is van zijn schorsing. In dat geval moet Blind de concurrentiestrijd zien aan te gaan met Owen Wijndal.

Bij Antwerp had Blind herenigd kunnen worden met een aantal oud-bekenden. Viktor Fischer speelt sinds vorig seizoen in het shirt van The Great Old, terwijl Toby Alderweireld en Ekkelenkamp deze zomer de gang naar de ambitieuze Belgische club maakte. Vincent Janssen kent Blind van de afgelopen interlandperiode bij het Nederlands elftal. Antwerp is met twee zeges aan het nieuwe seizoen begonnen en speelt komend weekend thuis tegen OH Leuven. Donderdag verdedigt de ploeg van Van Bommel een 1-3 voorsprong tegen Lilleström in de derde voorronde van de Conference League.