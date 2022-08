Unibet: Odd van 2.38 voor zege van Bayern München zonder tegengoal

Vrijdag, 5 augustus 2022 om 10:00

Bayern München trapt de Bundesliga vrijdagavond als regerend landskampioen af met een uitwedstrijd tegen Eintracht Frankfurt, de winnaar van de Europa League in het afgelopen seizoen. Bayern verzekerde zich in april van de tiende landstitel op rij en de Duitse topclub is hierdoor begrijpelijkerwijs de gedoodverfde favoriet om de titel te prolongeren. In samenwerking met Unibet blikt Voetbalzone vooruit op dit Bundesliga-duel.

Na een ellenlange transfersoap vertrok Robert Lewandowski afgelopen zomer naar Barcelona. Op de Poolse doelpuntenmachine stond de afgelopen vijf seizoenen geen maat. Telkens kroonde hij zich tot topscorer van de Bundesliga. Zijn vertrek deed zich afgelopen zaterdag echter niet voelen in de strijd om de Duitse Supercup. Met vier debutanten werd RB Leipzig uiteindelijk met 3-5 aan de kant gezet. Der Rekordmeister verzekerde zich tijdens de zomerse transferwindow van de komst van Sadio Mané, Ryan Gravenberch, Noussair Mazraoui, Matthijs de Ligt, en Mathijs Tel, waardoor de selectie van trainer Julian Nagelsmann in de breedte alleen maar sterker is geworden.

Bij Eintracht Frankfurt lag de focus eind vorig seizoen enkel en alleen op de Europa League. De laatste acht Bundesliga-duels werd er niet meer gewonnen (vijf remises, drie nederlagen). Frankfurt opende het nieuwe seizoen met een 0-4 zege in de eerste ronde van de DFB-Pokal op Magdenburg, dat uitkomt in de 2. Bundesliga. Trainer Oliver Glasner wist zijn selectie deze zomer grotendeels bij elkaar te houden en verwelkomde met onder meer Mario Götze, Lucas Alario en Jens Petter Hauge, die definitief werd overgenomen van AC Milan, ook enkele versterkingen.

Bij Bayern scoorden maar liefst vijf verschillende spelers tijdens de gewonnen Duitse Supercup. Het vermogen om een doelpunt te maken loopt in heel de selectie rond, maar de ogen zijn vrijdagavond natuurlijk gericht op dé topaankoop Sadio Mané, die tegen RB Leipzig zijn eerste schot op doel direct in een goal wist om te zetten. Bij Frankfurt liet Daichi Kamada direct zien sterk aan het seizoen te zijn begonnen door tegen Magdenburg twee van de vier treffers voor zijn rekening te nemen.

