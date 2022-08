Driessen speculeert: ‘Je zou haast denken dat hij iets weet van Van Seumeren’

Vrijdag, 5 augustus 2022 om 07:56 • Laatste update: 08:44

Valentijn Driessen begrijpt niet dat Jordy Zuidam nog altijd het vertrouwen krijgt bij FC Utrecht. De technische man kreeg in de Domstad opnieuw de macht over de portemonnee van eigenaar Frans van Seumeren en liet dat niet onopgemerkt voorbij gaan. Onder meer Bas Dost, Luuk Brouwers en Nick Viergever werden verleid tot een overstap naar Stadion Galgenwaard. "Je zou zomaar vermoeden dat hij iets weet van Van Seumeren", schrijft Driessen in zijn column in De Telegraaf.

"Opnieuw valt er geen lijn te ontdekken in het aankoopbeleid, wat voor het vijfde seizoen op rij het ergste doet vrezen", schrijft Driessen. FC Utrecht zakte de voorbije jaren weg op de ranglijst in de Eredivisie en eindigde achtereenvolgens drie keer als zesde. Afgelopen seizoen eindigde de ploeg zelfs als zevende. "Om het verwachtingspatroon de kop in te drukken, is de doelstelling bijgesteld tot een plaats in de top-6. Onbegrijpelijk daarom dat Van Seumeren Zuidam de hand boven het hoofd houdt en hem carte blanche blijft geven op de transfermarkt. Je zou zomaar vermoeden dat hij iets weet van Van Seumeren."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Driessen is van mening dat er met hagel wordt geschoten door Zuidam. "Het ene jaar kiest hij voor jong en talentvol, dan weer voor oud en ervaren, dan weer voor mislukkingen uit de top-4 of veelbelovende spelers uit de subtop, veelal dezelfde soort spelers voor dezelfde positie. Twee seizoenen geleden kondigde de club zelfs een aanval op de top-3 aan. Zonder succes en FC Utrecht eindigde na het zoveelste kleurloze seizoen op de zesde plaats. Veel meer viel ook niet te verwachten. Zuidam had weer eens een onsamenhangende selectie samengesteld met dragende spelers die het niet hadden gered bij PSV, Feyenoord en AZ."

Ook het vertrek van Henk Veerman is tekenend, aldus de chef voetbal. De boomlange spits maakte afgelopen weekend zijn terugkeer bij FC Volendam bekend en zwaait Utrecht daarmee na een half jaar alweer uit. "Veerman is naar Volendam vertrokken en de zoveelste spits van Zuidam die niets voor de club heeft betekend na Balk, Dalmau, Kramer, Bahebeck en Makienok. Op termijn zullen Mahi, Douvikas en Sylla zich ook in dit rijtje scharen. Dit seizoen wordt daarom erop of eronder voor directeur voetbalzaken Jordy Zuidam", voorspelt Driessen alvast.