Trotse Lucca: ‘Blij dat ik het shirt mag dragen dat hij ook gedragen heeft’

Vrijdag, 5 augustus 2022

Ajax heeft met Lorenzo Lucca zijn gewenste pinchhitter binnen voor komend seizoen. De Italiaanse spits wordt voor één seizoen gehuurd van Serie B-club Pisa en kan daarna definitief over worden genomen. In gesprek met het clubkanaal van Ajax vertelt Lucca trots te zijn op het feit dat hij het shirt van de Amsterdammers mag dragen. Een speciaal woord gaat uit naar Zlatan Ibrahimovic, die als groot idool geldt voor de 21-jarige jeugdinternational.

"Ik hoop dat ik het vertrouwen van de club en de supporters kan waarmaken", vertelt Lucca in een eerste reactie bij Ajax TV. "Ik ben blij om hier te zijn. Het is een bijzonder moment voor mij, ik ben de eerste Italiaan die het shirt van Ajax gaat dragen. Daar ben ik heel blij mee. Ik hoop dat ik in fysiek opzicht en qua doelpunten en assists mijn steentje bij kan dragen om veel prijzen te winnen. Het is een shirt met veel gewicht. Veel kampioenen hebben het gedragen. Idolen van mij ook."

De aanvaller doelt daarmee op Zlatan Ibrahimovic. De zweed kwam tussen 2001 en 2004 uit voor de regerend landskampioen en speelt de laatste jaren in het land waar Lucca geboren is. "Ik heb als kind zoveel video's van hem gezien", gaat de aanwinst verder. "Ik ben er trots op dat ik het shirt mag dragen dat hij ook gedragen heeft. We lijken niet op elkaar. Misschien wel qua lichaamsbouw, maar Zlatan was een van de beste aanvallers van Europa. Er zijn veel aspecten waar ik nog aan moet werken. Ik ben hier om elke dag hard te werken."

Lucca speelde in 2017 nog voor een amateurploeg en heeft dan ook een stormachtige ontwikkeling doorgemaakt. In het kenmerkende roze shirt van Palermo debuteerde de spits in het betaalde voetbal en maakte hij in anderhalf jaar 13 goals in 27 wedstrijden. Pisa besloot afgelopen zomer dan ook om de gok te wagen en ruim twee miljoen te betalen. "Dat ligt vooral aan een ex-trainer van me. Een oude vriend van mijn vader. Die heeft mij er altijd van overtuigd dat ik het kon maken als voetballer. Ik ben altijd mijn dromen blijven najagen. Ik heb tot nu toe altijd de doelen gehaald die ik aan het begin van het jaar heb gesteld."

De Italiaan moet in Amsterdam als pinchhitter fungeren. Dat de interesse van Ajax concreet werd had hij niet zien aankomen. "Ik wist dat er buitenlandse clubs waren die interesse in mij hadden, maar ik had niet verwacht dat Ajax naar Italië zou komen. Want ik kom uit de Serie B. Ik had nooit verwacht dat ze voor mij zouden komen. Tot voor kort zag ik de spelers alleen op televisie. Ik keek naar Tadic en Antony, en Maarten Stekelenburg die bij AS Roma heeft gespeeld. En Blind van Manchester United. Ik ben blij dat ik de kleedkamer met hen mag delen."