AZ zet zichzelf voor schut: ‘Veel spelers onder de maat, onder wie ikzelf’

Vrijdag, 5 augustus 2022 om 06:56 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 07:08

AZ moet volgende week vol aan de bak om zicht te houden op plaatsing voor de groepsfase van de Conference League. Het elftal van Pascal Jansen blameerde zich donderdagavond in de derde voorronde op bezoek bij Dundee United door met 1-0 onderuit te gaan. De Alkmaarders maakten een uiterst zwakke indruk, zag ook kartrekker Dani de Wit. De middenvelder weet dat tijdens de return uit een ander vaatje getapt dient te worden.

Bruno Martins Indi wist de kracht van Dundee op voorhand uitstekend bloot te leggen, maar had in Schotland geen antwoord op de fysieke kracht van de ploeg van Jack Ross. De Alkmaarders bezweken uiteindelijk onder de ambiance in het Tannadice Park, waar zo'n 14.000 uitzinnige Schotten de avond van hun leven hadden. "Het was een goede sfeer. Zij krijgen daar natuurlijk energie van. Wij willen het rustig krijgen met goed voetbal, maar dat is slechts bij vlagen gelukt", concludeerde Martins Indi na afloop bij Veronica.

De verdediger acht het echter niet onmogelijk om alsnog de play-offs te halen. Het enige doelpunt kwam op naam van Glenn Middleton, die na een fraaie combinatie Hobie Verhulst kansloos liet met een bekeken schot in de linkerhoek. "We krijgen ze nog thuis. Ik moet zeggen dat het vrij onnodig was om een tegendoelpunt te krijgen. Als we gewoon heel rustig blijven, en technisch de dingen goed uitvoeren, kun je goede mogelijkheden krijgen. Dat nemen we mee naar volgende week", aldus de captain.

Ook De Wit trekt harde conclusies. De middenvelder is doorgaans een betrouwbare kracht, maar kreeg het team niet aan de praat. "Het is wel duidelijk dat we zelf niet goed genoeg waren. Veel spelers hebben onder de maat gespeeld, onder wie ikzelf. Dan kun je het ook tegen Dundee heel lastig krijgen en dat was ook het geval. We hebben heel veel kwaliteiten om dit soort tegenstanders te verslaan, maar dat kwam er vanavond helaas niet uit. Dat is teleurstellend, maar dit is pas de eerste helft. We moeten het volgende week gaan doen."