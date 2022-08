VZ 5: De belangrijkste nieuwsverhalen van de afgelopen 24 uur

Vrijdag, 5 augustus 2022 om 00:00

In de rubriek VZ 5 maakt Voetbalzone dagelijks een selectie van de vijf belangrijkste nieuwsverhalen uit de afgelopen 24 uur. Handig voor wie niet alles heeft kunnen volgen, en fijn voor wie het graag nog even terugleest. Het gaat daarbij niet per se om de best bekeken artikelen op de website, maar echt om het verhaal van de dag.

Carel Eiting verrast en duikt op bij FC Volendam

Carel Eiting is de nieuwste aanwinst van FC Volendam, zo maakt de club donderdagochtend bekend via de officiële kanalen. De middenvelder tekent een contract voor twee seizoenen met de optie voor een derde seizoen. Eiting stond onder meer in de belangstelling van FC Utrecht en Fortuna Düsseldorf, maar kiest dus voor een avontuur bij de promovendus. Wim Jonk ziet voor Eiting een rol weggelegd als regisseur op het Volendamse middenveld.

FC Twente heeft de eerste stap gezet

FC Twente heeft donderdagavond een 1-3 zege geboekt op het Servische Cukaricki in de derde voorronde van de Conference League. Het was de eerste Europese wedstrijd van Twente in 2.899 dagen. Bij rust stonden de Tukkers al met 0-3 voor dankzij doelpunten van Daan Rots, Michel Vlap en Joshua Brenet. Daarna keerde het elftal van Ron Jans slecht terug uit de kleedkamer, waardoor Twente een terechte aansluitingstreffer van Stefan Kovac om de oren kreeg. Verder dan dat kwam het niet.

Jurgen Ekkelenkamp verkiest Antwerp boven Club Brugge

Jurgen Ekkelenkamp gaat zijn carrière toch vervolgen bij Royal Antwerp. Dat meldt Het Nieuwsblad. Belgische media verzekerden donderdagochtend nog dat de middenvelder van Hertha BSC zijn keuze had laten vallen op Club Brugge. Volgens Het Nieuwsblad heeft Ekkelenkamp Blauw-Zwart nu echter ingelicht af te zien van een transfer naar het Jan Breydel Stadion en kiest hij voor de club van Mark van Bommel en Marc Overmars.

AZ blameert zich in sfeervol Tannadice Park

AZ heeft zich op bezoek bij Dundee United verslikt in het enthousiasme van de Schotse spelers én het aanwezige publiek. De Alkmaarders gingen met 1-0 onderuit op Tannadice Park en moeten volgende week in het eigen AFAS Stadion alle zeilen bijzetten om de play-offs van de Conference League nog te kunnen halen. AZ maakte geen goede indruk in Dundee en verdiende het om te verliezen.

Zerrouki hoopt dat Twente hem naar Feyenoord laat gaan

Ramiz Zerrouki heeft aangegeven dat hij graag naar Feyenoord zou willen verkassen. De middenvelder van FC Twente, die donderdagavond met zijn ploeg een 1-3 overwinning boekte op het Servische FK Cukaricki, wacht rustig af of de clubs eruit komen. Zelf heeft hij zijn voorkeur in ieder geval al doorgegeven. De Rotterdammers hebben al een tijdje interesse in Zerrouki, die als opvolger van de begeerde Fredrik Aursnes wordt gezien.

