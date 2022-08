AZ wordt afgebluft door enthousiaste Schotten en moet nog aan de bak

Donderdag, 4 augustus 2022 om 22:50 • Guy Habets

AZ heeft zich op bezoek bij Dundee United verslikt in het enthousiasme van de Schotse spelers én het aanwezige publiek. De Alkmaarders gingen met 1-0 onderuit op Tannadice Park en moeten volgende week in het eigen AFAS Stadion alle zeilen bijzetten om de play-offs van de Conference League nog te kunnen halen.

Er moesten maar liefst zes spelers thuisblijven aan AZ-zijde. Riechedly Bazoer, de nieuwste aanwinst van de Alkmaarders, was ziek en kon de reis naar Schotland niet maken. Datzelfde gold voor Peer Koopmeiners. Daarnaast waren Jesper Karlsson, Zinho Vanheusden en Yukinari Sugawara niet fit en kampte Jens Odgaard met een blessure. Toch voerde Jansen maar één wijziging door ten opzichte van de met 0-4 gewonnen uitwedstrijd bij Tuzla City van vorige week. Nieuwkomer Mayckel Lahdo verving Odgaard op de rechterflank.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Op het uitverkochte Tannadice Park zorgden de Schotse fans voor veel sfeer. Dat zweepte de thuisploeg dusdanig op, dat zij in de openingsfase mede door hun enthousiasme de bovenliggende partij waren. AZ-keeper Hobie Verhulst hoefde echter maar één keer in te grijpen en dat was op een schot van Craig Sibbald. De Alkmaarders lieten zich pas aan het einde van de eerste helft zien. Lahdo kreeg een kopkans na een voorzet van Hakon Evjen, maar zag voormalig NAC-goalie Mark Birighitti eenvoudig keren.

Ook na de rust kreeg AZ maar geen voet aan de grond in Dundee en zowel de Schotse spelers als het publiek kregen steeds meer het gevoel dat er wat te halen viel tegen de club uit Alkmaar. Na een uur spelen werd de inzet van Dundee United beloond. Glenn Middleton verschafte zichzelf ruimte en krulde de bal met links fraai langs Verhulst, die kansloos was: 1-0. De formatie van Jansen kon zich ook na die tegenslag echter niet oprichten. Het probeerde vooral via ongevaarlijke afstandsschoten tot kansen te komen.

In de slotfase probeerden de Noord-Hollanders nog wel om tot een slotoffensief te komen, maar ook dat had weinig om handen. Het bleef bij een kans voor Pavlidis, die zijn harde schot na een combinatie met Evjen op de handschoenen van de keeper uiteen zag spatten. Na het laatste fluitsignaal kon er dus feest gevierd worden door alle Schotten, die volgende week met een goed gevoel en de 1-0 voorsprong naar Nederland af zullen reizen. De winnaar van het tweeluik komt in de play-offs uit tegen Riga FC of Gil Vicente.