Elia lijkt punt achter zijn loopbaan te zetten: ‘Niemand meer wat te bewijzen’

Donderdag, 4 augustus 2022 om 22:46 • Wessel Antes

Eljero Elia lijkt niet meer op zoek te gaan naar een nieuwe club, zo meldt de spraakzame aanvaller voor de camera van Omroep West. Elia geeft aan dat het ernaar uitziet dat hij gaat stoppen met profvoetbal. De 35-jarige buitenspeler scheurde in januari zijn enkelbanden af, waarna een lange revalidatieperiode volgde. Inmiddels is hij weer fit, maar lijkt het erop dat hij zijn schoenen aan de wilgen gaat hangen.

Voor de camera van het regionale medium is Elia eerlijk over zijn toekomst. De 35-jarige buitenspeler zit sinds juli zonder club, nadat zijn contract bij ADO Den Haag afliep, maar denkt niet dat hij nog verdergaat. “Ik weet het niet, aangezien ik pas net weer fit ben. Ik kan gelukkig weer rennen en ik zie wel wat er gebeurt. Ik zeg nooit nooit, maar hoe het er nu naar uitziet ga ik stoppen. Ik heb niemand meer wat te bewijzen dus ik zie het wel.”

Elia debuteerde in januari 2005 op zeventienjarige leeftijd voor ADO tijdens het met 0-3 verloren Eredivisie-duel tegen FC Groningen. Na zestig officiële wedstrijden voor de Hagenezen nam FC Twente hem voor 200.000 euro over. In Enschede groeide de rechtspoot uit tot een pijlsnelle en onberekenbare buitenspeler, waardoor hij in juli 2009 een transfer naar Hamburger SV verdiende. De Duitse club betaalde destijds negen miljoen euro voor hem. Als speler van Hamburg viel Elia in tijdens de verloren WK-finale van het Nederlands elftal in 2010. In de 71e minuut kwam hij in het veld voor Dirk Kuijt, waarna hij de pijnlijke nederlaag van Oranje in de verlenging niet kon voorkomen.

Daarna werd Elia door Juventus, wederom voor negen miljoen euro, overgenomen van Hamburg. In Turijn speelde Elia uiteindelijk maar vijf officiële wedstrijden, waarna een uittocht naar Werder Bremen volgde. Uiteindelijk kwam Elia via Southampton terecht bij Feyenoord, waar hij de meest succesvolle periode van zijn carrière beleefde. In Rotterdam was Elia een belangrijke schakel in het succeselftal van Giovanni van Bronckhorst. Met Feyenoord won hij de TOTO KNVB beker in 2016 en behaalde hij een jaar later het eerste kampioenschap van de club in achttien jaar tijd.

Uiteindelijk speelde Elia 68 officiële wedstrijden voor Feyenoord, waarin hij achttien keer scoorde en veertien assists gaf. Na het kampioenschap lieten de Rotterdammers hem naar Turkije vertrekken, waar Elia ook kampioen werd met Istanbul Basaksehir in 2019. In de afgelopen seizoenen speelde Elia in Nederland voor FC Utrecht en ADO, maar wist hij nooit meer zo te schitteren als hij bij Feyenoord deed. Elia speelde in totaal dertig interlands voor Oranje, waarin hij twee keer scoorde en vier assists gaf.