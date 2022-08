Zerrouki reageert op interesse van Feyenoord: ‘Hopelijk denkt de club mee'

Donderdag, 4 augustus 2022 om 22:24 • Guy Habets • Laatste update: 23:08

Ramiz Zerrouki heeft aangegeven dat hij graag naar Feyenoord zou willen verkassen. De middenvelder van FC Twente, die donderdagavond met zijn ploeg een 1-3 overwinning boekte op het Servische FK Cukaricki, wacht rustig af of de clubs eruit komen. Zelf heeft hij zijn voorkeur in ieder geval al doorgegeven.

Zerrouki is bij Feyenoord in beeld als eventuele opvolger van Fredrik Aursnes, die op weg lijkt naar Benfica. De 24-jarige controleur van Twente hoopt dat hij de stap naar De Kuip mag maken. "Elke speler heeft ambitie", zo laat hij optekenen in een interview op RTL7. "Ik ben Twente dankbaar dat ze mij de kans hebben geboden om vanuit de jeugd door te groeien naar de Eredivisie, maar elke voetballer heeft ambitie en wil een stap maken. Ik hoop persoonlijk dat de club wil meedenken met mijn toekomst en denk dat het een win-winsituatie kan zijn."

Technisch directeur Jan Streuer én trainer Ron Jans gaven eerder echter al aan dat Twente niet zomaar meewerkt aan een transfer. Streuer liet na afloop van de wedstrijd tegen Cukaricki nogmaals weten dat hij voet bij stuk wil houden. "Er moet nog heel wat gebeuren", meldde hij bij Tubantia. "Het is niet zo dat als een speler wat wil, het dan ook gaat gebeuren. Het eerste bod van Feyenoord was bij lange na niet toereikend." Zerrouki ligt in Enschede nog vast tot medio 2024, waardoor Twente hem gemakkelijk aan zijn contract kan houden.

Zerrouki speelde enkele jaren in de jeugd bij Ajax, waarna hij vertrok naar Twente. Daar wist de middenvelder in het seizoen 2020/21 definitief door te breken in de hoofdmacht. Zerrouki speelde reeds 67 officiële wedstrijden voor Twente, waarin hij goed was voor vier goals en drie assists. Met name onder Ron Jans bloeide Zerrouki op tot een belangrijke speler voor Twente. Sinds maart 2021 is hij international voor Algerije. In zestien interlandwedstrijden kwam Zerrouki tot één doelpunt.