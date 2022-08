Twente verzekert zich van prima uitgangspositie ondanks slechte tweede helft

Donderdag, 4 augustus 2022 om 21:49 • Wessel Antes • Laatste update: 21:57

FC Twente heeft donderdagavond een 1-3 zege kunnen boeken op het Servische Cukaricki in de derde voorronde van de Conference League. Het was de eerste Europese wedstrijd van Twente in 2.899 dagen. Bij rust stonden de Tukkers al met 0-3 voor dankzij doelpunten van Daan Rots, Michel Vlap en Joshua Brenet. Daarna keerde het elftal van Ron Jans slecht terug uit de kleedkamer, waardoor Twente een terechte 1-3 aansluitingstreffer van Stefan Kovac om de oren kreeg.

Jans begon donderdagavond in Belgrado met een basiselftal zonder al te veel verrassingen. Rots, doelpuntenmaker in de 4-1 oefenzege van Twente op Bologna, mocht starten in de basis boven Vaclav Cerný. Al binnen een minuut had Ricky van Wolfswinkel Twente op voorsprong kunnen zetten. De gelouterde spits werd alleen voor de keeper gezet door Gijs Smal, maar keeper Novak Micovic wist de bal uit zijn doel te houden. Na acht minuten kwam Twente alsnog op voorsprong dankzij een goede kopbal van Rots. Virgil Misidjan dribbelde vanaf de linkerflank naar binnen en gaf een indraaiende voorzet die door de ‘kleine’ Rots perfect werd verlengd in de verre hoek. Micovic was daardoor kansloos.

Vijf minuten later werd Cukaricki even gevaarlijk via Ibrahima Ndiaye, maar zijn halve omhaal belandde naast het doel van Lars Unnerstall. Hoewel Twente voor rust bij vlagen enorm slordig was kon Vlap na een voorbereidende actie van wederom Misidjan na een half uur de 0-2 maken. De Fries schoof de bal beheerst in de rechterhoek. Vlak voor rust werd het nog mooier toen Van Wolfswinkel de mee opstomende Brenet perfect voor Micovic zette, waarna de rechtsback de Servische jeugdinternational gemakkelijk kon verschalken.

Na rust kwamen de Serviërs een stuk beter uit de kleedkamer. Al na vier minuten moest Unnerstall in actie komen. Hij wist met zijn voet de inzet van invaller Luka Adzic te keren. Adzic was in het verleden actief voor FC Emmen en PEC Zwolle en is sinds deze transferzomer actief voor Cukaricki. Na een uur spelen kreeg Twente alsnog een treffer om de oren, toen Stefan Kovac Unnerstall wist te passeren en de spanning enigszins terugbracht. Daarna werd Cukaricki bij vlagen nog gevaarlijk, maar wisten de Serviërs nauwelijks echt grote kansen te creëren. Daardoor kunnen de 400 meegereisde Twente-supporters met een overwinning in de koffer terugreizen naar Nederland, en lijkt Twente zich alvast op te kunnen maken voor een tweeluik tegen Fiorentina. De return tegen Cukaricki volgt volgende week donderdag om 19.00 uur in de Grolsch Veste.