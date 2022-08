Derksen en Van der Gijp adviseren Erik ten Hag inzake Ronaldo-soap

Donderdag, 4 augustus 2022 om 21:14 • Guy Habets • Laatste update: 21:35

Erik ten Hag dient snel zijn autoriteit duidelijk te maken bij Manchester United. Dat vinden Johan Derksen en René van der Gijp, die zagen hoe Cristiano Ronaldo afgelopen week in de rust van het oefenduel met Rayo Vallecano (1-1) al naar huis ging. Ten Hag veroordeelde die actie al en dat is volgens de analisten een begin.

Derksen en Van der Gijp analyseren donderdagavond de wedstrijd van AZ op bezoek bij Dundee United in de derde voorronde van de Conference League. Eerst werd hen echter door presentatrice Hélène Hendriks gevraagd naar de situatie van Ronaldo bij Manchester United, waar Ten Hag trainer is. "Die moet nu wel even laten zien dat hij alles bepaalt", zegt Derksen over de voormalig oefenmeester van Ajax. "Als je toegeeft, is Ronaldo zo weer het mannetje. Die komt nu juist op een moment dat hij niet meer verzekerd is van een basisplaats. Hij wordt weleens gewisseld en dan zie ik dat ontevreden hoofd al voor me."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Derksen heeft dan ook een tip voor Ten Hag. "Als ik hem was, zou ik nooit doorgegaan zijn met Ronaldo. Op een gegeven moment is het echt voorbij met hem. Ik verwacht dat hij in de groep al een negatieve factor is, omdat hij alle media-aandacht krijgt en met dedain naar andere spelers kijkt. Hij is ontevreden, maar daar heeft hij geen enkele reden toe. Ronaldo kan wel van alles willen bij Manchester United, maar op een gegeven moment is het gewoon afgelopen."

Daar sluit Van der Gijp zich bij aan. "Die Ronaldo moet goed uitkijken dat het niet treurig eindigt. In principe doet Luis Suárez het nog het beste, lekker teruggaan naar het team waar je opgegroeid bent en waar de mensen dol op je zijn. Ronaldo moet gewoon lekker terug naar Portugal gaan en Ten Hag kan tegen het bestuur zeggen dat hij alleen spelers in zijn kleedkamer wil die écht bij Manchester United willen zijn. Als Ronaldo dan weg wil en er geen zin meer in heeft, kan hij toch gewoon thuisblijven?"

Ronaldo wil komend seizoen graag in de Champions League spelen en heeft die mogelijkheid bij Manchester United niet, dat genoegen moet nemen met de Europa League. De aanvaller heeft zijn vertrekwens in ieder geval niet onder stoelen of banken gestoken en voerde onlangs nog gesprekken met zijn zaakwaarnemer, Jorge Mendes, en Ten Hag. Die gesprekken liepen echter op niets uit. De wens van de Portugese steraanvaller om te vertrekken is duidelijk, terwijl United hem niet wil laten gaan.