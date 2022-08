Volgende Engelse club meldt zich bij Feyenoord voor Marcos Senesi

Donderdag, 4 augustus 2022 om 20:13 • Wessel Antes • Laatste update: 20:36

Ook West Ham United heeft zich officieel gemeld bij Feyenoord voor Marcos Senesi, zo meldt 1908.nl donderdagavond. Woensdagavond maakte transfermarktexpert Fabrizio Romano al bekend dat AFC Bournemouth Senesi graag naar Engeland wil halen. Nu heeft de Argentijnse centrale verdediger er een optie bij in de Premier League.

De 25-jarige Senesi ligt in Rotterdam nog vast tot medio 2023. Feyenoord heeft naar verluidt een eenzijdige optie om daar nog een jaar aan vast te plakken. Volgens 1908.nl mikt Feyenoord op een bedrag van minstens vijftien miljoen euro voor Senesi. Bij eventuele winst op de Argentijn moeten de Rotterdammers een percentage van 10% van de winst aan het Argentijnse San Lorenzo afstaan. Feyenoord gaat er volgens het medium inmiddels vanuit dat Senesi niet langer meer aan boord te houden is.

West Ham kocht deze transferperiode al een linksbenige centrale verdediger met Nayef Aguerd. De Marokkaan kwam voor maar liefst 35 miljoen euro over van Stade Rennes, maar raakte geblesseerd aan zijn enkel. Daarom is Senesi nu in beeld gekomen bij de Londenaren. 1908.nl verwacht dat Feyenoord bij een vertrek van Senesi nog een poging gaat wagen voor Dávid Hancko. De naam van de Slowaakse verdediger van Sparta Praag zingt al enige tijd rond in De Kuip.

Senesi kwam in de zomer van 2019 naar Feyenoord toe. De Rotterdammers betaalden in totaal zo’n zeven miljoen euro aan San Lorenzo. Sindsdien speelde de linkspoot 116 officiële wedstrijden voor Feyenoord, waarin hij negen keer scoorde en zeven assists gaf. Senesi groeide in De Kuip uit tot een van de steunpilaren van het elftal. Begin juni debuteerde hij voor het nationale elftal van Argentinië tegen Estland (5-0 winst). Senesi had vanwege zijn Italiaanse paspoort ook voor Italië kunnen spelen, maar wimpelde die interesse af met een definitieve keuze voor la Albiceleste.