Een gehavend AZ strijdt in Schotland voor een goede uitgangspositie

Donderdag, 4 augustus 2022 om 19:44 • Guy Habets • Laatste update: 20:10

De opstelling van AZ voor de heenwedstrijd in de derde voorronde van de Conference League tegen Dundee United is bekend. Pascal Jansen, de oefenmeester van de Alkmaarse club, hoefde weinig meer te kiezen. Er ontbreken namelijk nogal wat spelers in de selectie van AZ, dat op bezoek bij Dundee United voor een goede uitgangspositie voor de return speelt.

Er bleven maar liefst zes spelers thuis. Riechedly Bazoer, de nieuwste aanwinst van de Alkmaarders, is ziek en kan de reis naar Schotland niet maken. Datzelfde geldt voor Peer Koopmeiners. Daarnaast zijn Jesper Karlsson, Zinho Vanheusden en Yukinari Sugawara niet fit. Jens Odgaard kampt ook nog eens met een blessure, waardoor Jansen weinig smaken overhoudt. Er zitten zeven spelers bij de selectie die vorig seizoen nog voornamelijk voor Jong AZ uitkwamen.

Jansen heeft geen van die spelers opgenomen in de basiself. Daarin is wel plek voor nieuweling Mayckel Lahdo, die de vervanger is van Odgaard op de linkerkant. Dat is de enige wijziging ten opzichte van het met 0-4 gewonnen uitduel met Tuzla City van vorige week. Dat betekent dat Pantelis Hatzidiakos wederom als rechtsback zal gaan fungeren en dat Sam Beukema in het hart van de defensie naast Bruno Martins Indi staat.

De wedstrijd in Tannadice Park begint om 21.00 uur en daarin zal AZ gaan proberen om een goede uitgangspositie te verdienen voor de terugwedstrijd, die over een week in Alkmaar gespeeld zal worden. Tussendoor vindt ook de start van het nieuwe Eredivisie-seizoen plaats, waarin de Noord-Hollandse club het tegen Go Ahead Eagles op zal nemen. Mocht AZ uiteindelijk weten te winnen van Dundee, treft het in de vierde en laatste kwalificatieronde de winnaar van het tweeluik tussen Riga FC en Gil Vicente.

De opstelling van Dundee United: Birighitti; Smith, Edwards, Mulgrew, Freeman; Sibbald, Levitt, Harkes; Middleton, Fletcher, Watt

De opstelling van AZ: Verhulst; Hatzidiakos, Beukema, Martins Indi, Kerkez; Reijnders, Clasie, De Wit; Evjen, Pavlidis, Lahdo.