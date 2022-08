Georginio Wijnaldum krijgt een heldenonthaal op het vliegveld van Rome

Donderdag, 4 augustus 2022 om 18:46 • Guy Habets • Laatste update: 19:26

Georginio Wijnaldum is als een held onthaald op het vliegveld van Rome. De middenvelder gaat binnen afzienbare tijd voor AS Roma tekenen en kwam donderdagavond aan in de Italiaanse hoofdstad, waar duizenden fans hem al op stonden te wachten. Wijnaldum werd luid toegezongen en daar kon hij zichtbaar van genieten.

Wijnaldum zal spoedig de medische keuring ondergaan bij AS Roma en wordt dan op huurbasis overgenomen van Paris Saint-Germain. L'Équipe meldt dat Roma in eerste instantie de helft van het salaris van Wijnaldum overneemt. Dat komt neer op zo’n vijf miljoen euro. Als de 31-jarige middenvelder bevalt in de Serie A, kan de club hem voor een transfersom van acht miljoen euro definitief overnemen. De koopoptie kan verplicht worden voor Roma indien de Italianen zich plaatsen voor de groepsfase van de Champions League, of wanneer Wijnaldum in tenminste de helft van alle Serie A-wedstrijden binnen de lijnen komt.

?????? Gini Wijnaldum is aangekomen in Rome en wordt luidkeels toegezongen door de fans ?? pic.twitter.com/4IoXsvp8mW — ESPN NL (@ESPNnl) August 4, 2022

Als één van die die scenario’s zich voordoet, krijgt Wijnaldum automatisch een contract tot medio 2025 in Italië . In dat geval komt er direct een eind aan de treurige periode van Wijnaldum bij PSG. In zijn eerste seizoen bij de Parijzenaren kwam Wijnaldum vooral als invaller in actie voor de club. De 86-voudig international van Oranje speelde tot dusver 38 wedstrijden voor PSG, waarin hij drie keer scoorde en drie assists gaf. De Rotterdammer hoopt in Rome zijn basisplaats bij het Nederlands elftal terug te krijgen.