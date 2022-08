Ron Jans begint met weinig verrassingen aan Europees avontuur FC Twente

Donderdag, 4 augustus 2022 om 18:36 • Wessel Antes • Laatste update: 18:55

Ron Jans start met weinig verrassingen in zijn opstelling voor de heenwedstrijd tegen het Servische FK Cukaricki. De trainer van FC Twente heeft niet veel wijzigingen toegepast aan de formaties waarmee hij in de laatste oefenwedstrijden tegen Schalke 04 (3-1 winst) en Bologna (4-1 winst) begon. Twente speelt donderdagavond voor een goede uitgangspositie volgende week in De Grolsch Veste. Daarbij moeten de Tukkers het in Belgrado wel doen zonder de geblesseerde Wout Brama.

Zoals verwacht staat doelman Lars Unnerstall donderdagavond onder de lat in het Partizan Stadium. De Duitse sluitpost kreeg er met de ervaren Przemyslaw Tyton een concurrent bij, maar geniet nog steeds de voorkeur van Jans. Achterin start Joshua Brenet, die zijn contract bij Twente deze zomer uiteindelijk toch verlengde, op rechtsback. Mees Hilgers en Julio Pleguezuelo vormen het centrale duo, terwijl Gijs Smal de linkerflank moet verdedigen.

Op het middenveld zullen de door Feyenoord begeerde Ramiz Zerrouki en Michal Sadílek het spel moeten controleren. De 35-jarige Brama liep tijdens de voorbereiding wederom een blessure op. Dit keer aan zijn lies, waardoor hij er enkele weken niet bij is. Op 10 speelt donderdagavond Michel Vlap, die de voorkeur krijgt boven onder anderen Sem Steijn. Beide aanvallende middenvelders kwamen deze zomer naar Enschede toe. Vlap speelde vorig seizoen al op huurbasis voor Twente en werd deze zomer voor twee miljoen euro definitief overgenomen van RSC Anderlecht.

Voorin speelt Twente met Ricky van Wolfswinkel in de punt. De gelouterde spits was in het afgelopen seizoen op schot voor Twente. In 35 officiële wedstrijden maakte Van Wolfswinkel zeventien doelpunten. Daarnaast was hij als aanspeelpunt belangrijk met acht assists. Van Wolfswinkel wordt geflankeerd door Daan Rots en Virgil Misidjan. Rots krijgt vanavond de voorkeur boven Vaclav Cerný. In de oefenwedstrijd tegen Bologna maakte hij de openingstreffer.

Op de bank heeft Jans nog genoeg smaken over in Belgrado. Twente wist zich dit seizoen in de breedte goed te versterken. Mocht het achterin niet goed staan kan de trainer er altijd nog voor kiezen om Robin Pröpper of Anass Salah-Eddine te brengen. Met Steijn, Cerný, Christos Tzolis en Manfred Ugalde heeft Jans ook aanvallende wissels tot zijn beschikking. De wedstrijd begint donderdagavond om 20.00 uur en wordt uitgezonden op RTL 7

Opstelling FK Cukaricki: Micovic, Stevanovic, Drezgic, Vujadinovic, Roganovic, Mijailovic, Docic, Ivanovic, Kovac, Ndiaye, Badamosi

Opstelling FC Twente: Unnerstall; Brenet, Hilgers, Pleguezuelo, Smal; Zerrouki, Sadílek, Vlap; Rots, Van Wolfswinkel, Misidjan