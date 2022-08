Overname van Vitesse komt nu heel dichtbij: ‘Zo snel mogelijk afronden’

Donderdag, 4 augustus 2022 om 18:25 • Guy Habets

Vitesse is dicht bij een overname. Dat zegt algemeen directeur Pascal van Wijk op de clubsite van de Arnhemmers. Het proces rond het kopen van de aandelen van Vitesse is al geruime tijd gaande en nu is er 'nagenoeg een akkoord over een definitief koopcontract', zo valt er te lezen.

Op 28 juni van dit jaar werden er al belangrijke stappen aangekondigd door Vitesse, maar daarna bleef het stil. Er kon geen nieuws over het overnameproces naar buiten worden gebracht, laat Van Wijk optekenen. "Net als onze achterban zouden wij nog liever vandaag dan morgen de overdracht geregeld willen hebben. Een proces van onderhandelen en het voldoen aan tal van met name juridische voorwaarden laat zich echter niet dwingen. Bovendien is het uiterst zorgvuldige overnametraject erbij gebaat dat dit in alle rust en achter de schermen plaatsvindt."

Nu kan de algemeen directeur echter toch met positieve berichtgeving op de proppen komen. De overname is nu namelijk echt in zicht. "We zijn met een overnamepartij nagenoeg akkoord over een definitief koopcontract. Na veel positieve gesprekken komen we steeds dichterbij. Het vergt met name veel juridische arbeid, maar ook op dit vlak zijn we de laatste plooien aan het gladstrijken. We hopen de overeenkomst zo snel mogelijk te kunnen afronden, zodat de licentiecommissie van de KNVB om goedkeuring kan worden gevraagd. Totdat deze stap gezet wordt, kunnen de naam en achtergrond van de overnamekandidaat nog niet wereldkundig worden gemaakt."

De doelen van Vitesse, die opgesteld werden toen duidelijk werd dat huidige grootaandeelhouder Valeriy Oyf de club te koop zou zetten, blijven overeind. "We hebben toen twee voorwaarden gesteld voor de voltooiing van de overname: het kunnen waarborgen van de continuïteit en het overeind kunnen houden van de (sportieve) ambities van Vitesse. Dit blijft de insteek, maar de situatie en de duur van het overnametraject hebben uiteraard wel invloed op onze huidige mogelijkheden."