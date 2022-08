Romano meldt ondanks lager bod naderend akkoord over Fredrik Aursnes

Donderdag, 4 augustus 2022 om 17:38 • Wessel Antes • Laatste update: 18:31

Benfica heeft een officieel bod van iets meer dan tien miljoen euro uitgebracht op Fredrik Aursnes, zo meldt transfermarktexpert Fabrizio Romano. De Italiaanse journalist zegt dat de onderhandelingen tussen Feyenoord en Benfica in volle gang zijn en verwacht dat de clubs er uit zullen komen. Opvallend is dat het bod beduidend lager is dan wat Romano zo’n twee weken geleden meldde. Toen sprak hij over een bedrag van vijftien miljoen euro met eventuele bonussen.

De Noor ligt in Rotterdam nog vast tot medio 2024, maar zou zelf al een persoonlijk akkoord hebben met Benfica. Aursnes was het koopje van Frank Arnesen tijdens de vorige zomerse transferwindow van Feyenoord. De Rotterdammers betaalden slechts vijf ton aan het Noorse Molde. De 26-jarige middenvelder groeide in zijn eerste seizoen direct uit tot een van de belangrijkste spelers in het elftal van Arne Slot.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Verder kwam Aursnes nog meer in beeld bij de nationale ploeg van Noorwegen. In zijn eerste seizoen speelde hij 47 officiële wedstrijden voor Feyenoord, waarin hij één keer scoorde en vier assists gaf. Feyenoord werd de afgelopen weken in verband gebracht met meerdere defensieve middenvelders die Aursnes mogelijk kunnen gaan opvolgen. Volgens De Telegraaf hebben de Rotterdammers vijf miljoen euro geboden op Ramiz Zerrouki van FC Twente. 1908.nl meldde verder dat Feyenoord de situatie van Sivert Mannsverk, van Aursnes’ oude club Molde FK, monitort.

Arne Slot gaf afgelopen zondag voor de camera’s van ESPN al aan dat Feyenoord ‘honderd procent’ de transfermarkt gaat betreden bij een vertrek van Aursnes. Quinten Timber ziet hij namelijk niet als een vervanger van de Noor. “Timber is de vervanger van Guus Til. Dan kun je zeggen: 'mhm, is dat exact dezelfde speler?' Nee, dus de bezetting op het middenveld zal wel iets veranderen. Wat Guus heel goed kon was agressiviteit tonen en op tijd bij een duel arriveren en die winnen. Dat is een kwaliteit die ons team heel hard nodig heeft en we iets minder hadden door het vertrek van Til. Met Quinten hebben we dat weer opgelost."