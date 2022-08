Wijnaldum onderweg naar Rome: ‘voordelige’ koopoptie afgedongen

Donderdag, 4 augustus 2022 om 16:49 • Wessel Antes

Georginio Wijnaldum arriveert in de komende uren in de Italiaanse hoofdstad voor zijn medische keuring bij AS Roma, zo meldt transfermarktexpert Fabrizio Romano via Twitter. De verwachting is dat hij morgen definitief gepresenteerd wordt door de club. L'Équipe bracht donderdagmiddag de details van de huurvoorwaarden tussen de Romeinen en Paris Saint-Germain naar buiten.

De Franse sportkrant meldt dat Roma in eerste instantie de helft van het salaris van Wijnaldum overneemt. Dat komt neer op zo’n vijf miljoen euro. Als de 31-jarige middenvelder bevalt in de Serie A, kan de club hem voor een transfersom van acht miljoen euro definitief overnemen. De koopoptie kan verplicht worden voor Roma indien de Italianen zich plaatsen voor de groepsfase Champions League, of wanneer Wijnaldum gedurende de helft van alle Serie A-wedstrijden binnen de lijnen komt.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Als één van die die scenario’s zich voordoet krijg Wijnaldum automatisch een contract tot medio 2025 in Italië . In dat geval komt er direct een eind aan de treurige periode van Wijnaldum bij PSG. In zijn eerste seizoen bij de Parijzenaren kwam Wijnaldum vooral als invaller in actie voor de club. De 86-voudig international van Oranje speelde tot dusver 38 wedstrijden voor PSG, waarin hij drie keer scoorde en drie assists gaf. De Rotterdammer hoopt in Rome zijn basisplaats bij het Nederlands elftal terug te krijgen.

Bondscoach Louis Gaal was eind mei nog keihard voor Wijnaldum "Ik houd al langer niet meer vast aan principe van speelminuten. Dat spelers per se moeten spelen bij hun clubs, om in aanmerking te komen voor het Nederlands elftal. Maar vorm vind ik wel belangrijk. Oranje is geen revalidatiecentrum, geen psychotherapeutisch centrum. Je moet leveren en Wijnaldum heeft dat niet gedaan.” Wel gaf Van Gaal de middenvelder een goed vooruitzicht. "Als hij zijn normale vorm hervindt, gaat hij gewoon weer spelen. Ik ben een liefhebber van Georginio, maar je moet het wel waarmaken."