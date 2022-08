Justin Kluivert na vele Ligue 1-geruchten toch op weg naar Premier League

Donderdag, 4 augustus 2022 om 15:50 • Wessel Antes

Justin Kluivert maakt zich op voor een definitieve transfer naar Fulham, zo meldt de doorgaans betrouwbare Italiaanse journalist Nicolò Schira via Twitter. Daarmee eindigt Kluivert zijn weinig succesvolle avontuur bij AS Roma. De 23-jarige buitenspeler speelde sinds juli 2018 in de Italiaanse hoofdstad en werd in tussentijd uitgeleend aan RB Leipzig en OGC Nice. Fulham betaalt zo’n tien miljoen euro voor Kluivert, die een vijfjarig contract gaat tekenen in Londen.

Dat Kluivert geen toekomst meer heeft in Rome werd begin deze week duidelijk. Het Italiaanse medium Il Tempo meldde dat Kluivert niet meer welkom was op de groepstrainingen van José Mourinho. Begin juni sprak Kluivert al zijn vertrekwens uit, wat door de clubleiding van Roma niet geapprecieerd werd. Roma kocht Kluivert in 2018 voor 17,25 miljoen van Ajax. Sindsdien speelde Kluivert 68 officiële wedstrijden voor de Romeinen, waarin hij negen keer scoorde en tien assists gaf.

In het afgelopen seizoen speelde de aanvaller op huurbasis voor Nice. Kluivert kende een wisselvallig seizoen in de Ligue 1, waarin hij in het begin een zware hamstringblessure opliep. Toch stond de linksbuiten, mits hij fit was, doorgaans in de basis. In totaal kwam hij tot 6 goals en 6 assists in 31 officiële optredens, waarvan 27 keer als starter. Eerder voerde Nice al gesprekken met Roma over een definitieve overname van Kluivert, maar de Zuid-Franse club was niet bereid om aan de vraagprijs van veertien miljoen euro te voldoen. Volgens Schira is die vraagprijs nu met vier miljoen gedaald en heeft Fulham toegeslagen. Ook Olympique Marseille zat deze transferwindow achter de Nederlander aan.

Promovendus Fulham was deze transferperiode al redelijk actief. Kluivert is de zesde speler die naar Craven Cottage komt. Portugees Joao Palhinha werd voor twintig miljoen euro gekocht van Sporting, terwijl voor Andreas Pereira van Manchester United 9,5 miljoen euro werd neergelegd. Op de rechtsbackpositie krijgt Kenny Tete concurrentie van Kevin Mbabu, die voor 5,5 miljoen euro van VfL Wolfsburg werd overgenomen. Onder de lat kan manager Marco Silva sinds dinsdag kiezen voor Bernd Leno, die voor slechts 3,6 miljoen euro werd weggeplukt bij Arsenal. Verder wist Silva met Manor Solomon een buitenspeler te huren van Shakhtar Donetsk.