Ten Hag moet basisplaats voor Ronaldo door blessureleed alsnog overwegen

4 augustus 2022

Erik ten Hag kan tijdens de openingswedstrijd van het nieuwe Premier League-seizoen geen beroep doen op Anthony Martial. Dat meldt The Athletic. De 26-jarige aanvaller moet het duel met Brighton & Hove Albion aan zich voorbij laten gaan vanwege een hamstringblessure.

Martial moest afgelopen zaterdag de strijd voortijdig staken tijdens een 0-1 oefennederlaag van United tegen Atlético Madrid. In de 70ste minuut werd hij vervangen door Christian Eriksen. De dertigvoudig international van Frankrijk heeft een lichte hamstringblessure opgelopen en het is onduidelijk wanneer hij terug zal keren. Martial mist in ieder geval de seizoensouverture tegen Brighton & Hove Albion, terwijl er ook een groot vraagteken achter het Premier League-duel met Brentford op 13 augustus staat.

De blessure van Martial is een hard gelag voor manager Erik ten Hag, aangezien de aanvaller tijdens de voorbereiding met drie doelpunten liet zien uitstekend in vorm te zijn. Martial werd tijdens de tweede seizoenshelft van het afgelopen seizoen uitgeleend aan Sevilla en lijkt onder Ten Hag een belangrijke rol te gaan spelen bij the Red Devils.

Volgens Engelse media wilde Ten Hag tegen Brighton starten met Marcus Rashford, Martial en Jadon Sancho. De afwezigheid van Martial biedt mogelijk kansen voor Ronaldo. De Portugese steraanvaller sprak enkele weken geleden zijn vertrekwens uit en kwam daardoor alleen de laatste oefenwedstrijd tegen Rayo Vallecano (1-1) een helft in actie. De vraag is echter wel of hij al fit genoeg is om direct een hele wedstrijd te spelen. Rashford kan mogelijk ook als centrumspits fungeren, terwijl Ten Hag ook weer de beschikking heeft over Sancho, die tijdens de laatste oefenduels vanwege ziekte ontbrak.